حقق ريال مدريد فوزا صعبا على خيتافي بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الإسباني.

وبهذا الفوز استعاد ريال مدريد صدارة الترتيب برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة الفائز مساء السبت على جيرونا في الوقت القاتل 2-1، علما أن الجولة المقبلة ستشهد مواجهة " كلاسيكو الأرض" بين الغريمين الأحد المقبل، فيما احتل خيتافي المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.

نقطة التحول في اللقاء الذي ظل متكافئًا كانت تعرض البديل الكاميروني نيوم لاعب خيتافي للطرد في الدقيقة 77 بعد 45 ثانية فقط من دخوله بديلا بسبب العنف تجاه البرازيلي فينيسيوس، ومن بعده سيطر الريال على اللقاء حتى خطف له كيليان مبابي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 80 بعد تمريرة متقنة من الشاب أردا جولر، تعامل معها مبابي ببراعة قبل أن يسددها لترتطم بالقائم وتستقر في الشباك.

وشهدت الدقائق الأخيرة مزيداً من التوتر، حيث تلقى أليخاندرو سانشيز بطاقة حمراء ثانية بعد تدخل قوي آخر على فينيسيوس، بينما تألق كورتوا في اللحظات الحاسمة وأنقذ مرماه من هدف محقق في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.