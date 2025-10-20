لا يملك محمد وهبي مسيرة كروية لامعة، ولا صوراً وهو يرفع كأس بطولة كلاعب، كونه لم يمارس كرة القدم بشكل احترافي، لكن الرجل الذي نشأ في بلجيكا، منح المغرب أكبر إنجاز في تاريخه على مستوى الفئات السنية بالفوز بكأس العالم تحت 20 عاماً، بعدما ترك مهنة التدريس ليدخل عالم التدريب.

فقد بات المغرب أول منتخب عربي وثاني منتخب إفريقي يفوز بكأس العالم تحت 20 عاماً بعد انتصاره صباح اليوم الاثنين 2-0 على الأرجنتين في نهائي البطولة التي أقيمت في تشيلي.

فمن هو هذا المدرب؟



بدأ وهبي حياته المهنية في التدريس، قبل أن يلتحق بفريق "ماكابي فوت" الذي كان بوابته الأولى لكرة القدم وحياته الجديدة، قبل أن يلتحق بأندرلخت، أكبر نادٍ في بلجيكا.



فقد دخل أسوار مركز نيربيدي الشهير التابع لأندرلخت في 2003، ليبدأ رحلة استمرت 17 عامًا داخل النادي، درب خلالها كل الفرق السنية، من تحت 9 سنوات حتى تحت 21 سنة.



ومع فريق الشباب في أندرلخت، عاش فترة ذهبية حين قاد الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للشباب عام 2015، بعد أن أطاح بفرق عملاقة مثل برشلونة وبورتو.



كما شهدت تلك الفترة بزوغ جيل بلجيكي جديد تحت يده، أمثال يوري تيليمانس وعدنان يانوزاي وشارلي موسوندا جونيور وليندر ديندونكر، قبل أن تتم ترقيته للعمل مساعدًا للمدرب الألباني بسنيك هاسي مع الفريق الأول.



لكن بعد ما يقارب عقدين في بلجيكا، قرر وهبي الرحيل، ففي 2020، التحق بالبلجيكي يانيك فيريرا ليصبح مساعدًا له بنادي الفتح السعودي لكنه رحل سريعًا ليعود إلى المغرب.

انتقادات واسعة



وفي مارس 2022، تم تعيين وهبي مدربًا لمنتخب المغرب للشباب تحت 20 عامًا، حيث تعرض لانتقادات واسعة بعد الفشل في التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2023، لكنه استمر في منصبه.



وفي كأس العالم في تشيلي، خاض المغرب رحلة صعبة تحت قيادة وهبي، إذ تفوق على إسبانيا والبرازيل في المجموعات بينما خسر من المكسيك، ثم أقصى كوريا الجنوبية وأميركا وفرنسا في أدوار خروج المغلوب، قبل أن يتوج باللقب على حساب الأرجنتين.



أول تعليق للمدرب وهبي بعد الانجاز العالمي : انها فرحة عارمة



أعرب محمد وهبي، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة، الذي توج اليوم الاثنين بكأس العالم (الشيلي 2025)، عن امتنانه العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالته لتطوير كرة القدم.



وقال وهبي، في تصريح للصحافة عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه أشبال الأطلس بعد تفوقهم في المباراة النهائية على الأرجنتين بهدفين نظيفين، “أعبر عن امتناني وشكري لجلالة الملك الذي مكننا بفضل اهتمام جلالته، من تحقيق هذا الحلم العالمي”..

وخلص وهبي إلى القول “إنها فرحة عارمة… منذ سنوات ونحن ننتظر تحقيق هذا الإنجاز".