تعديل في النظام الأساسي للاتحاد العربي للرواد والمرشدات والتطبيق في مؤتمر الدوحة العام المقبل

عبدالعزيز الفضلي

ضمن فعاليات مؤتمر الحركة الكشفية "لمن ولماذا وإلى أين ؟!"، والذي تنظمه جمعية الكشافة الكويتية بالتعاون مع الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب والاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات، عُقد مؤتمر استثنائي للجمعية العمومية للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات تم خلاله مناقشة العديد من الأمور المتعلقة في عمل الاتحاد.

وقال رئيس اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدكتور عبدالله الطريجي، إنه في المؤتمر تم تعديل بعض مواد النظام الأساسي للاتحاد للتماشى مع الفترة المقبلة حيث سيكون 9 أعضاء للاتحاد بنظام الانتخابات، لافتاً إلى أن ما يميّز هذا المؤتمر وجود توافق وتنسيق بين جميع الروابط والجمعيات الكشفية.

وتقدم الطريجي بالشكر للجميع على تفاعلهم بتعديل النظام الأساسي الذي تم اعتماده وسيطبق في مؤتمر الرواد الذي سيعقد في شهر نوفمبر من العام القادم في العاصمة القطرية الدوحة .

كما شهد اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر عقد جلسات علمية تتعلق في الحركة الكشفية منها تكنولوجيا المعلومات ودورها في العمل الكشفي، بالإضافة إلى إطار العمل البيئي والاجتماعي والحوكمة وعلاقته بالحركة الكشفية، وكذلك دمج العمل الكشفي في مناهج التعليم وأيضاً تفعيل دور العمل الكشفي في العمل الخيري التطوعي وتعزيز علاقته مع المجتمع المدني والتغيير الاستراتيجي في الحركة الكشفية العربية نحو رؤية 2030 قدمها نخبة من الاكاديميين والخبراء والمختصين في المجال الكشفي .

كما عقد رؤساء الجمعيات الكشفية والإرشادية الخليجية اجتماعاً تم خلاله مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالحركة الكشفية والارشادية الخليجية .

وقال رئيس جمعية الكشافة والمرشدات بدولة قطر الشقيقة الدكتور ابراهيم النعيمي في تصريح للصحافيين، إنه تم خلال الاجتماع بحث عدة موضوعات منها اعتماد مقترحين تقدمت بهما دولة الكويت الأول إقامة المسابقة الكشفية الخليجية السنوية والتي ستنطلق العام القادم والهدف من هذه المسابقة تنمية قدرات الشباب الكشفي بالددول الخليجي، كما تم الاتفاق على المقترح الثاني بوجود عضو يمثل الشباب في اللجان الكشفية الخليجية ويكون عمره مابين 18 الى 26 عاماً بهدف إكسابهم للخبرة وإطلاعهم على جميع النظم واللوائح المعمول بها خاصة وأنهم عماد المستقبل لبلداننا.

وأضاف الدكتور النعيمي إنه تم أيضاً في الاجتماع اعتماد الاستراتيجية الموحدة للكشافة والمرشدات بدول مجلس التعاون الخليجي والتي نعمل من خلالها على تنظيم العمل والأنشطة والفعاليات المختلفة، متمنياً للجميع التوفيق في هذا التجمع .