مريم بندق

عقد ديوان الخدمة المدنية ورشة تدريبية للفئة الإشرافية بالإدارة العامة للجمارك، بعنوان «ربط المهام الوظيفية بعوامل التقييم السنوي»، قدمتها طيبة محمد الرفاعي، تمهيدا لحسم استحقاق المكافآت الممتازة والترقيات والتدريب الخارجي.



وتضمنت الورشة شرح آلية ربط المهام الوظيفية بعوامل التقييم السنوي، وأن إدارة أداء الموظف تعتمد على أربعة ضوابط رئيسية تشمل:

تحديد المهام الوظيفية، إعداد سجل الإنجاز ربع السنوي، متابعة الأداء بشكل مستمر، وتحديد مستوى الأداء وفق معايير دقيقة.



وتضمنت اللائحة التي عرضت أثناء الورشة أن مراحل إدارة أداء الموظف تحتوي علي 4 ضوابط رئيسية هي:

1- المهام الوظيفية:



تتضمن تحديد المهام الوظيفية، وتحديد وقياس انتظام الدوام الرسمي.

2- سجل إنجاز الموظف:

تقرير سجل إنجاز الموظف ربع للسنوي لكل 3 أشهر بناء على تسجيل المهام الوظيفية.

3- تقرير متابعة أداء الموظف:

يهدف إلى تعزيز كفاءة الموظف وتحسين إنتاجيته من خلال تهيئة بيئة عمل محفزة وداعمة لتحقيق الأهداف الوظيفية.

4- تحديد مستوى الأداء:

القواعد العامة التي تعني قياس نتائج إنجاز المهام وفق معايير محددة، وربط مستوى الأداء بالمخرجات الفعلية والأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية.