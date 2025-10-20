يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى البلاد يوم غد الثلاثاء، في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات رسمية مع صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

ومن جانبها أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيبدأ جولة خليجية تشمل الكويت وقطر وسلطنة عمان تلبية لدعوة قادة الدول الثلاث خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري.

وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران اليوم الاثنين في تدوينة على منصة (إن سوسيال) التركية للتواصل الاجتماعي: إن الجولة ستشهد بحث العلاقات الثنائية بأبعادها كافة وسبل تطوير التعاون القائم بين أنقرة والعواصم الخليجية الثلاث إضافة إلى عقد مشاورات حول التطورات الإقليمية والملفات الدولية.

وأضاف أنه من المقرر أيضا توقيع اتفاقيات مختلفة على هامش الجولة مع مسؤولي البلدان الثلاثة بهدف ترسيخ أرضية العلاقات الثنائية.