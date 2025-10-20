قال وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري اليوم الاثنين، إن منصة (فيزت كويت) ستكون المنصة الوحيدة المعتمدة لاستقبال طلبات الشركات المحلية والعالمية الراغبة في إقامة الفعاليات السياحية أو الثقافية أو الفنية أو الترفيهية أو غيرها من الأنشطة العامة بالكويت.

وأضاف الوزير المطيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن المنصة التي سيبدأ العمل بها رسميا في الأول من نوفمبر المقبل تمثل البوابة الرقمية الرسمية الموحدة لترخيص وتنظيم الفعاليات في دولة الكويت وتأتي ترجمة لاستراتيجية الإعلام في تطبيق التحول الرقمي في إدارة القطاعات الحيوية وتوحيد إجراءات الترخيص بما يضمن الكفاءة والشفافية وسرعة الإنجاز.

ولفت إلى أن (فيزت كويت) تشكل أداة استراتيجية لدعم التنمية الثقافية والسياحية في البلاد وتعزيز الاقتصاد الإبداعي من خلال تمكين القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة في صناعة الفعاليات النوعية.

وأضاف الوزير المطيري أن المنصة ستتكامل مع منصة (كويت فيزا) في إدارة وتنظيم حركة الزوار والمشاركين داخل البلاد وخارجها ضمن خطة وطنية تهدف إلى جعل الكويت وجهة جاذبة ومركزا رائدا للثقافة والسياحة والترفيه بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية الكويت 2035).