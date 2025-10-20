مريم بندق

‏تأكيدا لما أشارت إليه «الأنباء» اليوم، أعلن ديوان الخدمة المدنية أنه مستمر في تلقي بيانات المرحلة الثانية من الاحتياجات الوظيفية من الجهات الحكومية للعام المالي (2025/ 2026)، وذلك تمهيدا لعرضها على مجلس الخدمة المدنية للاعتماد، وسيتم إصدار دفعات ترشيح جديدة وفقا لخطط التوظيف المعتمدة للجهات الحكومية.

وأوضح أن الدفعة الجديدة من المسجلين في نظام التوظيف المركزي وعددهم 1630 مواطنا ومواطنة، شملت الدفعة ترشيح عدد من الذين لم يستوفوا إجراءات الترشيح لدى الجهة بالإضافة إلى الرافضين لجهة الترشيح، وذلك وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية المتوافرة.

ويدعو ديوان الخدمة المدنية جميع المرشحين ضمن دفعة اليوم التوجه مباشرة إلى جهة العمل المرشحين لها دون الحاجة لمراجعة ديوان الخدمة المدنية.