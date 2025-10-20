أشاد نجم المنتخب الأردني يزن النعيمات ببطولة كأس العرب «فيفا - قطر 2025» كملتقى للاحتفاء بالمواهب العربية، منوها بأهمية الحدث الرياضي في تطوير كرة القدم في العالم العربي وتعريف الشعوب بشغف المنطقة بكرة القدم.

وفي مقابلة مع اللجنة المحلية المنظمة للبطولة، قال النعيمات، الذي يلعب في صفوف العربي القطري، إن النسخة السابقة من البطولة الإقليمية التي استضافتها قطر حققت نجاحا استثنائيا ما أتاح فرصة كبيرة للاعبين العرب للظهور على الساحة العالمية، معربا عن فخره بتمثيل منتخب بلاده مجددا في مونديال العرب، الذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويشارك في البطولة التي ستنطلق في أقل من شهرين، عدد من أفضل المنتخبات العربية، ومع بدء العد التنازلي لاستضافة المشجعين من أنحاء المنطقة والعالم مجددا في دولة قطر، أشاد النعيمات بالإمكانيات الاستثنائية والسجل الحافل لقطر في استضافة البطولات الكبرى والتي توجت باستضافة نسخة مبهرة من كأس العالم.

وأضاف: «في كأس العرب 2025، سنستعيد الأجواء والذكريات الرائعة التي عشناها عندما استضافت قطر نسخة تاريخية من المونديال العالمي، حيث سيحظى المشجعون واللاعبون ببنية تحتية حديثة ومعايير استضافة رفيعة المستوى. سنلعب في ستادات شهدت من قبل مباريات في كأس العالم قطر 2022، في تجربة فريدة من نوعها».

وكانت قرعة كأس العرب «فيفا - قطر 2025» قد أسفرت عن تواجد منتخب الأردن في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبي مصر والإمارات والفائز من مباراة الكويت وموريتانيا، حيث يستهل «النشامى» مشواره أمام نظيره الإماراتي في دور المجموعات 3 ديسمبر المقبل في ستاد البيت الساعة 8 مساء.

وتتوافر التذاكر رقميا ويمكن شراؤها حصريا عبر الموقع الإلكتروني: www.roadtoqatar.qa، وبأسعار تبدأ من 25 ريالا قطريا، كما يمكن للمشجعين شراء تذاكر «شجع منتخبك» وهي سلسلة تذاكر تمكن المشجع من متابعة مشوار منتخبه خلال دور المجموعات. وتتوافر في جميع ستادات البطولة خيارات أماكن مخصصة للمشجعين من ذوي الإعاقة.

ويشارك في كأس العرب «فيفا - قطر 2025» 16 منتخبا يتنافسون للتتويج بلقب البطولة. وقد تأهلت تلقائيا 9 من المنتخبات الأعلى تصنيفا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بينما يتنافس 14 منتخبا على الأماكن الـ 7 المتبقية في سلسلة من التصفيات، التي ستقام قبل انطلاق البطولة يومي 25 و26 نوفمبر في قطر.