وافقت أكثرية البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لوزراء الطاقة الأوروبيين في لوكسمبورغ على حظر استيراد الغاز الطبيعي الروسي إلى دول الاتحاد بحلول نهاية العام 2027.

ومن خلال وقف شراء الغاز الطبيعي الروسي، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تجفيف مصدر أساسي لتمويل الحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا.

هذا التدبير الذي ينبغي إخضاعه للنقاش في البرلمان الأوروبي، اقترحته المفوضية خلال الربيع الفائت.

وتأمل الدنمارك التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام، في إقرار الإجراء نهائيا قبل مطلع السنة المقبلة.

وقد عارضت سلوڤاكيا والمجر، وهما بلدان غير ساحليين ويعتمدان بشدة على مصادر الطاقة الروسية، بشدة هذا الحظر لكنهما لم ينجحا في توفير الغالبية اللازمة لتعطيله.

ويحاول الاتحاد الأوروبي وقف اعتماده على المحروقات الروسية منذ غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير 2022.

لكن الاتحاد الذي أوقف بالكامل وارداته من النفط الروسي، لا يزال يعتمد على صادرات موسكو من الغاز الطبيعي. ووفرت روسيا 19% من إجمالي واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي عام 2024، مقابل 45% في 2021.

وفي السياق، قالت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس إن الاتحاد الأوروبي يواصل بحث السبل للضغط على روسيا بما في ذلك اعتماد حزمة جديدة من العقوبات من أجل تحقيق السلام في أوكرانيا.

وذكرت كالاس في تصريح للصحفيين قبل الاجتماع إن روسيا لا تبدي أي استعداد حقيقي لتحقيق السلام في أوكرانيا على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يرحب بالجهود الرامية إلى تحقيق السلام بما في ذلك المبادرات التي يقوم بها ترامب معتبرة أن روسيا «لا تبدو راغبة في التوصل إلى سلام عادل، إذ إنها لا تفهم سوى لغة القوة ولا تدخل في مفاوضات إلا عندما تجبر على ذلك».