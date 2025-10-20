أبقى متحف اللوڤر في باريس أبوابه مغلقة أمام الزوار الاثنين غداة أخطر عملية سطو نفذها أربعة لصوص، قاموا خلالها بسرقة حلي «لا تقدر بثمن»، فيما تواصل الشرطة الفرنسية البحث عنهم.

وقال مسؤول في اللوڤر لوكالة فرانس برس إن «المتحف لن يفتح أبوابه اليوم»، بعدما أغلق الأحد عقب عملية السرقة التي وقعت صباحا.

وعلق في المكان إشعار يعلم الزوار بأن المتحف الذي يستقبل سنويا نحو تسعة ملايين شخص، ويضم 35 ألف عمل فني على مساحة 73 ألف متر مربع، لا يزال مغلقا «لظروف استثنائية»، وأن جميع من يحملون تذاكر دخول ليوم الاثنين سيستردون ثمنها.

وقبيل الإعلان عن استمرار الإقفال، اصطف الزوار في طوابير في فناء هرم المتحف وتحت قناطر المدخل الرئيسي. وقال أحد الموظفين للزوار «المتحف مغلق طوال اليوم».

ويعقد وزير الداخلية لوران نونيز ووزيرة الثقافة رشيدة داتي اجتماعا الاثنين «مع أجهزة الدولة حول تشديد أمن» المتحف على ما أفادت وزارة الثقافة وكالة فرانس برس.

ولقيت هذه العملية التي وقعت في وضح النهار في أكبر متحف في العالم اهتماما واسعا عالميا، وأثارت جدلا سياسيا في فرنسا، وأعادت فتح النقاش حول أمن المتاحف التي تعاني «ضعفا كبيرا»، بحسب وزير الداخلية.

وقال وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان الاثنين في تصريح لإذاعة «فرانس إنتر» العامة، «لقد قصرنا»، لأن المجرمين «تمكنوا من وضع رافعة» على الطريق العام، «ومن إدخال أشخاص خلال بضع دقائق لسرقة مجوهرات لا تقدر بثمن، وإعطاء صورة مؤسفة عن فرنسا».

ووقعت السرقة بين الساعة 9:30 و9:40 صباح الاحد، بواسطة شاحنة مجهزة برافعة ركنت لجهة رصيف نهر السين. وقد صعد اللصوص بواسطة الرافعة إلى مستوى نافذة الطابق الأول وقاموا بتحطيمها بواسطة جهاز قص محمول. ودخل اثنان منهم إلى قاعة أبولون التي تضم مجوهرات التاج الفرنسي وهشموا واجهتين تحظيان بحماية عالية كانت الحلى فيهما.

وأوضحت وزارة الثقافة الفرنسية إن اللصوص سرقوا ثماني حلي «لا تقدر بثمن على الصعيد التراثي»، مشيرة إلى أن قطعة تاسعة هي تاج الامبراطورة أوجيني زوجة نابوليون الثالث (الذي كان امبراطورا بين العامين 1852 و1870) أسقطها اللصوص خلال فرارهم.

وقالت المدعية العامة للجمهورية الفرنسية في باريس لور بيكو إن الرجال الأربعة كانوا «ملثمين» وفروا على درجات نارية والبحث جار عنهم.