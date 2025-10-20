من 20 إلى 25 سبتمبر، أجرت شركة شيري تجربة استثنائية تحت عنوان «تحدى الطبيعة وقوتها» في منطقة الشرق الأوسط، حيث خضعت سيارة شيري TIGGO9 CSH الرائدة لاختبارات مكثفة عبر قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة للتحقق من متانتها وسلامتها وقدرتها على التكيف في أقسى الظروف.

شملت التجارب الغمر في مياه البحر المالحة، والدفن في رمال الصحراء الحارقة، بالإضافة إلى سباق تسارع مع طائرة نفاثة. تبع ذلك اختبار تحمل لمسافة تقارب 800 كيلومتر عبر الحدود، مما أثبت موثوقية تقنية شيري CSH الهجينة المتطورة في الواقع العملي.

اختبارات قاسية عبر البر والبحر والجو

تم غمر بطارية نظام CSH في مياه بحرية عالية الملوحة في منطقة الخليج الغربي بقطر عند درجة حرارة تقارب 60 درجة مئوية وضغط يصل إلى 30 كجم لتحاكي ظروف التآكل في المناطق الساحلية.، وبعد أكثر من 48 ساعة من الغمر لم تظهر البطارية أي تسرب أو قصر كهربائي أو خلل في الأداء، مما أثبت سلامة العزل الحراري والمتانة العالية في مقاومة التآكل.

وفي الكويت عند وكيلها الغانم أوتوموبيل، تم اختبار مقاومة البطارية للحرارة الشديدة بدفنها على عمق مترين تحت الرمال عند درجة حرارة بلغت 70 درجة مئوية.. حافظ نظام إدارة الحرارة في البطارية على استقرار التبريد دون أي ارتفاع غير طبيعي في درجة الحرارة أو أعطال، وبعد إعادة تركيبها، عملت السيارة بكفاءة تامة مما أكد أمان النظام ومتانته في أقسى الظروف الحرارية.

أما في الإمارات فقد خاضت السيارة تحديا مثيرا في سباق تسارع ضد طائرة نفاثة، حيث انطلقت TIGGO9 CSH من الثبات لتصل إلى سرعة 100 كم/س في 4.26 ثوان فقط بفضل عزمها الفوري البالغ 610 نيوتن متر، مما أبرز قوة النظام الهجين واستجابته السريعة واستقراره عند السرعات العالية.

وتشكل هذه الاختبارات الثلاثة معا منظومة متكاملة لتقييم مقاومة التآكل، التحمل الحراري، والأداء القوي، وهي مصممة خصيصا لتناسب مناخ الشرق الأوسط المعروف بحرارته العالية وجفافه وعواصفه الرملية. وتعكس هذه المبادرة التزام شيري بإستراتيجيتها المحلية «من أجل المنطقة، في المنطقة»، ورسالتها الثابتة: «السلامة للعائلة».

اختبار التحمل الطويل: دليل عملي على الاعتمادية

بعد الانتهاء من الاختبارات القاسية، نظمت شيري تجربة «رحلة الأفق اللامتناهية» لمسافة 800 كيلومتر عبر الكويت والإمارات وصولا إلى قطر. وشارك في الرحلة ممثلو وسائل الإعلام، وخبراء السيارات، وعدد من مؤثري الرأي الذين تابعوا في الوقت الفعلي كفاءة استهلاك الوقود وأداء العزل الصوتي والاهتزازي (NVH)، ومدى القيادة.

ومن الكويت إلى قطر: قطعت المسافة البالغة 783 كيلومترا في 8 ساعات و16 دقيقة بمتوسط سرعة بلغ 95 كم/س، مما أبرز كفاءة الأداء واستهلاك الطاقة. ومن الإمارات إلى قطر: اكتملت الرحلة التي بلغت 691 كيلومترا في 7 ساعات و12 دقيقة فقط، مع معدل استهلاك وقود متميز بلغ 5.5 لتر لكل 100 كم. وحتى عند سرعة 120 كم/س، ظل مستوى الضجيج داخل المقصورة أقل من 53 ديسيبل، مما وفر راحة وهدوءا بمستوى السيارات الفاخرة.

وقد أثبتت هذه التجربة الميدانية أداء CSH المتوازن بين الكفاءة والاقتصاد في استهلاك الوقود وتجربة القيادة الراقية، مانحة المشاركين ثقة مباشرة في جودة وموثوقية سيارة TIGGO9 CSH.

إطلاق تقنية CSH ورؤية المستقبل

اختتمت CSH سلسلة التحديات بحفل إطلاق تقنية في قطر، حيث تم تحويل الإنجازات التقنية إلى قيمة ملموسة للعلامة التجارية.

وتضمن الحفل عروضا تفاعلية تجسد بيئات الاختبارات الأربعة، وشارك بطل اختبار التحمل تجربته الشخصية حول الأداء المستقر والمستدام للسيارة ورؤيته حول مفهوم التنقل الأخضر والمستقبل المستدام.

كما كرمت شيري المشاركين المتميزين بجوائز مثل «رحالة المدى» و«كاسر السرعة» تقديرا لمشاركتهم الفاعلة وملاحظاتهم الواقعية خلال الاختبارات الطويلة. وخلال الجلسة التقنية عرضت شيري خطتها المستقبلية لاعتماد تقنية CSH كأساس لتوسيع طرح طرازات الطاقة الجديدة في المنطقة، تعزيزا لالتزامها بدعم التحول نحو مستقبل أكثر استدامة في الشرق الأوسط.

علامة فارقة في برنامج شيري العالمي للتحديات

تمثل هذه المبادرة في الشرق الأوسط جزءا أساسيا من برنامج تحدي الأبعاد الستة للسلامة لعام 2025 وسلسلة رحلة الأفق اللامتناهية العالمية. وقد أثبتت شيري من خلالها التزامها بالابتكار والسلامة والتعاون مع المستخدمين عبر اختبارات حقيقية في أقسى الظروف.

وأظهرت سيارة TIGGO9 CSH قوتها الهندسية وموثوقيتها في الواقع العلمي، مؤكدة ريادة شيري في مجال التقنيات الهجينة الذكية وسلامة البطاريات. ومن المختبر إلى الطريق، تواصل شيري وضع معايير جديدة لعالم التنقل الحديث – مدفوعة بالتقنية، موجهة نحو السلامة، ومتمحورة حول المستخدم.

وتواصل شركة شيري الغانم ترسيخ مفهوم العناية الفائقة بعملائها في الكويت، مقدمة ضمان المصنع لمدة 10 سنوات أو حتى مليون كيلومتر، وهو الأفضل في فئته.

ندعوكم لزيارة معارضنا في الري، والشويخ، والفحيحيل لاكتشاف أحدث تشكيلات سياراتنا والاستفادة من عروضنا الحصرية.