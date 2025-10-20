عندما يلتقي شغف السرعة بقوة التعاون، وحين تتصل التكنولوجيا المتقدمة بحرارة النظام البيئي، تبدأ الاحتفالية السنوية لمستقبل التنقل، فخلال الفترة من 17 إلى 21 الجاري، وتحت شعار «شارك وابتكر، صمم وعرف»، تنطلق قمة مستخدمي شيري الدولية.

وهذه القمة ليست مجرد حوار بين العلامة التجارية ومستخدميها، بل عرض شامل للابتكار والتكامل الإيكولوجي والرؤية العالمية، وفي أكتوبر الماضي، أظهرت قمة مستخدمي شيري الدولية لعام 2024 التزام شيري القوي بالابتكار والتنمية المستدامة والتعاون العالمي.

وحضر الحدث الأمين العام الثامن للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جيني شيبلي، وجذب اهتماما عالميا واسعا بفضل حجمه غير المسبوق، وبالاستناد إلى هذا الزخم، ستجلب القمة المقبلة احتياجات وتوقعات المستخدمين العالميين الجديدة للسفر المستقبلي، مما سيرتقي بمنظومة شيري إلى الإصدار 2.0، حيث سيتيح نموذج أكثر انفتاحا وتعاونا تجربة مشاركة غير مسبوقة للمستخدمين حول العالم.

وبوصفها العلامة الصينية الأولى في تصدير السيارات الركابية لمدة 22 عاما متتالية، ومع أكثر من 17.44 مليون مستخدم حول العالم، تضع مجموعة شيري المستخدمين دائما في صميم استراتيجيتها، وتواصل دفع حدود الابتكار التكنولوجي وتطوير المنظومات البيئية.

وستكسر هذه القمة النمط التقليدي للإعلانات أحادية الاتجاه من خلال دعوة قادة عالميين مؤثرين وممثلين عن المستخدمين وشركاء الصناعة ورواد الابتكار ووسائل الإعلام العالمية للمشاركة.

ومن خلال التركيز على الابتكار المشترك في المنتج، وتعريف التكنولوجيا بشكل مشترك، وبناء النظام البيئي معا، ستنشئ القمة سلسلة من التجارب التفاعلية التي تجسد فعليا رؤية مستقبل التنقل المشترك مع المستخدمين.

وفي هذا الحدث، ستقدم شيري سلسلة شاملة من الأنشطة تحت مفهوم «شارك لتحرك الجديد»، وتشمل إطلاق منظومة العلامة التجارية، وتحدي السلامة في التصادم، ومنتدى الابتكار المشترك مع المستخدمين، ومعرضا تفاعليا للنظام البيئي.

وستغطي الفعاليات خمسة محاور رئيسية، التجربة، والرؤية، والمفهوم، والاعتماد، والتكامل، لتشكيل حلقة متكاملة تربط بين المنتجات والصناعات، وبين التكنولوجيا والمنظومات البيئية.

ومن أبرز محطات القمة: الكشف عن الابتكار الأحدث في نظام شيري CSH الهجين الفائق، وإطلاق سلسلة سيارات SUV جديدة بسبع مقاعد وتجربة صوتية غامرة إضافة إلى الكشف عن النسخة الكهربائية من طراز أيقوني وستبرز هذه المحطات تفوق شيري في مجال الطاقة الجديدة، والابتكار الذكي، والتعاون مع المستخدمين.

وفي الوقت نفسه، ستقوم شيري بترقية روبوتها البشري «AiMOGA» وعرضه مجددا خلال القمة، حيث سيشارك في الترحيب بالضيوف، وتقديم الشروحات التقنية، والتفاعل مع المستخدمين ضمن مختلف الفعاليات. وسيتم استعراض القدرات الذكية المتطورة للروبوت بشكل مباشر في موقع الحدث، سواء في مجالات خدمات السيارات أو الخدمات العامة.

الجدير بالذكر أن القمة ستواصل تسليط الضوء على التزام شيري بالمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، ففي السنوات الأخيرة، حققت مجموعة شيري إنجازات بارزة في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، وإذ تم إدراجها ضمن قائمة فوربس الصين لعام 2025 للشركات الأكثر تأثيرا في مجال الاستدامة، كما كانت شركة السيارات الوحيدة المدرجة ضمن قائمة فوربس 2024-2025 للشركات الصناعية المستدامة.

وفي قمة العام الماضي، تعاونت شيري مع شركائها لتأسيس تحالف ESG بهدف العمل المشترك نحو مستقبل أفضل وأكثر استدامة، وانطلاقا من فلسفة «في أي مكان، من أجل أي مكان»، تواصل شيري توسيع حضورها على الساحة العالمية بثبات ورؤية بعيدة المدى.

وشهد هذا العام إنجازات تاريخية في رحلتها نحو العولمة، إذ أصبحت أول شركة صينية تتجاوز صادراتها 5 ملايين مركبة، وعادت إلى قائمة فورتشن 500 في المرتبة 233، وحققت إنجاز «الخمسة ملايين والمركز 500» في آن واحد، كما ارتقت في تقرير كانتار لأفضل 50 علامة تجارية صينية عالمية لعام 2025 إلى المرتبة الثانية عشرة، وحافظت للعام الثالث على التوالي على المركز الأول في فئة السيارات.

ومن الاختراقات التكنولوجية إلى التكامل البيئي، ومن الابتكار المشترك مع المستخدمين إلى التعاون العالمي، تشكل قمة مستخدمي شيري الدولية 2025 حدثا يقود الابتكار في صناعة السيارات، ويمثل لمحة عن مستقبل العلاقة بين الإنسان والسيارة والحياة.

وعندما يمتزج شغف المستخدمين العالميين مع أساس شيري التكنولوجي، وتتسع حدود المنظومة عبر التعاون، فإن إمكانات التنقل المستقبلي غير المتناهية تنتظر أن تكتب من قبل كل مشارك.

وتواصل شركة شيري الغانم ترسيخ مفهوم العناية الفائقة بعملائها في الكويت، مقدمة ضمان المصنع لمدة 10 سنوات أو حتى مليون كيلومتر، وهو الأفضل في فئته. ندعوكم الى زيارة معارضنا في الري، الشويخ، والفحيحيل لاكتشاف أحدث تشكيلات سياراتنا والاستفادة من عروضنا الحصرية.