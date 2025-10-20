سيصبح فيلم كوميدي رومانسي يعرض في إحدى دور السينما في بومباي منذ ثلاثين عاما، الاثنين، أطول فيلم عرضا في تاريخ السينما الهندية.



فمنذ طرحه في 20 أكتوبر 1995، يعرض فيلم «Dilwale Dulhania Le Jayenge» (المعروف اختصارا بـ DDLJ أو «صاحب القلب الشجاع سيأخذ العروس بعيدا»)، يوميا في سينما «ماراثا ماندير» الشهيرة في بومباي، العاصمة المالية للهند. ويقول محمد شاكر البالغ 60 عاما، ضاحكا «شاهدته نحو ثلاثين مرة منذ عام 1996، وسأستمر في مشاهدته».



يوميا، عند الساعة 11:30 صباحا، مقابل 40 روبية (حوالى نصف دولار)، يستمتع المشاهدون بقصة الحب هذه بين شاب وشابة يقرران تحدي التقاليد.



منذ طرحه، حول «DDLJ» شاه روخان إلى نجم سينمائي هندي.



وبعد ثلاثة عقود، لاتزال هذه القصة الرومانسية التي باتت من كلاسيكيات بوليوود، تلهم أعدادا كبيرة من المتفرجين.



يقول مدير هذه السينما مانوج ديساي «في أيام الأسبوع، عادة ما يرتادها الطلاب والأزواج الشباب. أما أيام الأحد، فنستقبل حوالى 500 شخص».



في السينما، لا يزال الجمهور يظهر الحماسة نفسها.



وقد عرض الفيلم على التلفزيون، لكن كثرا يفضلون مشاهدتهم العمل على الشاشة الكبيرة.