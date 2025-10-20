قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الوضع بدأ يتحسن في منطقة الشرق الأوسط بعد التوصل الى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وأضاف ترامب في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع حكومي في البيت الأبيض: سنتعامل مع حركة «حماس» بسرعة وسنقضي عليها إذا لم تلتزم بالاتفاق، مضيفا: مجموعة متمردة من «حماس» هي من انتهكت وقف النار.



وشدد على أن واشنطن لم تعط لإسرائيل الإذن للقتال مجددا في غزة.



وتابع: سنتخذ الكثير من الخطوات للحفاظ على وقف النار في القطاع.



وفيما يخص حرب أوكرانيا، قال الرئيس الأميركي: «لايزال بإمكان كييڤ الانتصار في الحرب، لكن لا أعتقد ذلك».



وأشار إلى أن حلف شمال الاطلسي هو من يدفع ثمن الأسلحة التي ترسل إلى أوكرانيا لاستخدامها في الحرب ضد روسيا.



من جهة أخرى، قال ترامب: قد نتوصل لاتفاق تجاري عادل مع الصين، التي «تتعامل معنا باحترام كبير».



وردا على سؤال بشأن الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، علق الرئيس الأميركي: «سنرى ماذا سنفعل».



ولفت إلى أنه سيبحث مع رئيس وزراء أستراليا «صفقة الغواصات» بين البلدين، معتبرا ان هذه الصفقات «قد تردع الصين».



وتابع: «إذا لم نتوصل الى اتفاق مع الصين فسأفرض عليها رسوما جمركية مضاعفة».



وفي السياق، أكد ترامب أن الصين لا تريد غزو تايوان، منوها إلى أنه ربما يزور بكين العام المقبل.