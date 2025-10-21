يستعد ملعب «سبوتيفاي كامب نو» لاحتضان مواجهة مهمة في بطولة دوري أبطال أوروبا تجمع بين برشلونة وأولمبياكوس اليوناني مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.



يدخل برشلونة اللقاء بهدف تحقيق الفوز الثاني له في البطولة والتقدم في جدول الترتيب، حيث يحتل حاليا المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط جمعها من فوز في الجولة الأولى وخسارة في الثانية.



ويأمل الفريق الكتالوني استغلال عاملي الأرض والجمهور بعد العودة لملعبه التاريخي، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أولمبياكوس، الذي يحتل المركز 29 بنقطة وحيدة.



وأكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن الثنائي رافينيا وفيران توريس غابا عن تدريبات أمس على ملعب «مونتجويك».



وأشارت الصحيفة إلى أن فيران توريس لم يتعاف بعد من الإصابة العضلية التي لحقت به خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، بينما يواصل رافينيا العمل على برنامجه التأهيلي الخاص، على أمل اللحاق بموقعة الكلاسيكو أمام ريال مدريد الأحد المقبل.



وتزداد معاناة المدرب الألماني هانز فليك بسبب قائمة الإصابات الطويلة التي تضم أيضا ليفاندوفسكي، جافي، داني أولمو، خوان غارسيا، وتير شتيغن، مما يفرض تحديا كبيرا أمام الجهاز الفني في ظل ضغط المباريات المحلية والأوروبية.



ويأمل برشلونة استعادة توازنه الأوروبي عندما يواجه أولمبياكوس، بعد الهزيمة أمام باريس سان جرمان 1-2، إذ يسعى الفريق الكتالوني إلى تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة بقوة على بطاقة التأهل في دوري أبطال أوروبا.



ويقام اليوم عدد من المباريات المهمة، أبرزها عندما يستضيف أرسنال المنتشي بشكل عام بنتائجه المميزة وصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز نظيره أتلتيكو مدريد الذي يعتبر من الفرق المتذبذبة في المستوى والنتائج.



كما ستشهد الجولة مواجهة قوية أيضا عندما يحل بطل النسخة الماضية باريس سان جرمان ضيفا على باير ليفركوزن، وسيلتقي مان سيتي مع فياريال في عقر دار الأخير، وسيخوض إنتر ميلان مواجهة غامضة أمام سانت جيلوا البلجيكي.



ويسعى بنفيكا لتحقيق انتصاره الأول بالبطولة عندما يواجه نيوكاسل، فيما ستكون مهمة نابولي ليست بالسهلة عندما يواجه آيندهوفن في هولندا.