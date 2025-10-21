

استضاف معهد الكويت للأبحاث العلمية صباح أمس في قاعة الشيخ جابر الأحمد الصباح بالشويخ، المنتدى التعريفي الأول للهيئة الإدارية لرابطة الباحثين العلميين الكويتيين، بحضور نخبة من الباحثين والعلماء من مختلف مراكز المعهد، وعدد من ممثلي الجهات الأكاديمية والبحثية، إلى جانب شخصيات بارزة من المجتمع.



ويهدف المنتدى إلى التعريف بأهداف الرابطة وإنجازاتها للعام 2025/2026، واستعراض أولويات المرحلة المقبلة، ومناقشة التحديات التي تواجه الباحثين وآليات معالجتها ضمن خطة الرابطة المستقبلية، بما يسهم في تعزيز البيئة البحثية وتطوير منظومة الأبحاث العلمية في دولة الكويت.



واستهل المنتدى بكلمة ترحيبية، تلتها فقرة للتعريف بأعضاء الهيئة الإدارية الجديدة للرابطة برئاسة د.ناصر الصايغ، وعضوية كل من: د.منال الكندري (نائب الرئيس)، د.صالح الحداد (أمين السر)، د.بدرية الهليلي (أمين الصندوق)، د.نرجس أبل، د.هيا الرشيد البدر، د.فايزة العنزي، ود.حسين صفر.



وألقى د.ناصر الصايغ محاضرة بعنوان «أولويات وإنجازات الهيئة الإدارية للرابطة»، استعرض خلالها أبرز ما تحقق خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الإدارة العليا للمعهد، مركزا على تطوير آليات العمل، ودعم استدامة المشاريع البحثية، وتعزيز التعاون المؤسسي، وتمكين الكفاءات الوطنية في المجالات العلمية.



كما شهد المنتدى حلقة نقاشية مفتوحة شارك فيها عدد من الباحثين، تناولت التحديات التي تواجه الباحثين الكويتيين، وطرحت مقترحات لتطوير بيئة العمل البحثي ورفع كفاءته، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز الابتكار والتحول العلمي والمعرفي.



واختتم المنتدى بالتأكيد على دور الرابطة كمنبر وطني يعزز التواصل بين الباحثين والمؤسسات البحثية والأكاديمية، ويسهم في تمكين الكفاءات الوطنية ودعم مسيرة البحث العلمي في الكويت.