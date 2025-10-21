نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية فعالية بعنوان «أنثى لا تهزم» في مجمع الوزارات للتوعية بسرطان الثدي وتشجيع الفحص المبكر.



وشهدت الفعالية حضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، وتضمنت أركانا تثقيفية عن الفحص الذاتي ومواعيد الفحوصات الدورية وأساليب الدعم النفسي والاجتماعي وسط تفاعل من الحضور مع الفرق الطبية والمتطوعين.



وتأتي المبادرة ضمن برامج الوزارة الداعمة لصحة المرأة وتعزيز التضامن المجتمعي في مواجهة الأمراض المزمنة، مؤكدة أهمية التوعية المبكرة والشراكات المؤسسية والتطوعية للحد من المخاطر.