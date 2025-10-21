نظّم ديوان المحاسبة أمس الاثنين معرض «وعيك يحميك ويحمينا» الذي يستمر ليومين بهدف التوعية بالأمن السيبراني وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتقنيات الرقمية، وتسليط الضوء على أحدث الممارسات في هذا المجال بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.



وقال وكيل الديوان يوسف المزروعي لـ (كونا) إن الشراكات الوطنية هي ركيزة التطوير واستدامة العمل المؤسسي، مبينا أن تبادل المعرفة والخبرات مع مؤسسات الدولة يشكل قيمة مضافة تعزز الدور الرقابي والمهني على حد سواء.



وأضاف المزروعي ان استضافة المعرض والحلقات النقاشية بمشاركة الشركاء في القطاع الحكومي تعكس إيمان الديوان بأهمية التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات وإبراز الجهود التي تبذلها الدولة في مجالات التطوير والحوكمة والكفاءة.



ونوه بحرص الجهات على المشاركة بهذا الحدث انطلاقا من المسؤولية المشتركة والالتزام برفع كفاءة العمل الحكومي ودعم مسارات الإصلاح والتحديث تماشيا مع رؤية دولة الكويت 2035.



وأكد أن هذا المعرض ليس مجرد فعالية تعريفية بل مساحة للحوار والتلاقي ونافدة لإبراز الإنجازات وتوثيق التعاون بين الديوان وجهات الدولة المختلفة بما يدعم مسيرة التطوير والشفافية.



وأعرب عن أمله في أن يثمر المعرض والندوات والحلقات النقاشية أفكارا واقتراحات بناءة تمكن من مواكبة التطورات السريعة في مجال الأمن السيبراني.



ويشمل المعرض ندوات وحلقات نقاشية أبرزها أساسيات الأمن السيبراني والحماية من التهديدات السيبرانية والجرائم الإلكترونية، إضافة إلى الأمن السيبراني في عصر السحابة والذكاء الاصطناعي.