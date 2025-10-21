استقبل محافظ الفروانية الشيخ عذبي الناصر نائب المدير العام لبلدية الفروانية م.نواف الكندري في إطار بحث آخر المستجدات والاطلاع على أبرز الإنجازات والمشاريع الجاري تنفيذها في المحافظة. واستعرض الكندري خلال اللقاء أهم وآخر انجازات البلدية في محافظة الفروانية، وتناول اللقاء مختلف الموضوعات المتعلقة بتطوير الخدمات البلدية وتعزيز التنسيق بين المحافظة والبلدية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتحقيق الأهداف التنموية، كما أكد أهمية العمل الميداني المستمر ومتابعة المشروعات التنموية والرقابية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل بلدية الفروانية في تحسين المظهر العام ورفع كفاءة الخدمات. وفي ختام اللقاء، أعرب الكندري عن تقديره وشكره لمحافظ الفروانية على تعاونه المتواصل والفاعل مع البلدية، مؤكدا أن هذا التعاون يعزز جهود المحافظة في تطوير الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء بما ينعكس إيجابيا على حياة الأهالي.