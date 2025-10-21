تعتزم وكالة الأنباء الكويتية إطلاق «بودكاست كونا» بهدف إبراز إنجازات في مجالات عده منها الثقافية والعلمية والاجتماعية.



وذكرت الوكالة في بيان أن «بودكاست كونا» يهدف أيضا إلى تسليط الضوء على نماذج شبابية ناجحة والإنجازات الإنسانية والاقتصادية بالإضافة إلى مجالات التنمية، وهي خدمة جديدة تقدمها الوكالة، وذلك بالاتفاق مع وكالات الأنباء الخليجية لإبراز الإنجازات المحلية.



ولفتت الوكالة إلى أنه تم تشكيل فريق عمل معني بالتحضير وإجراء اللقاءات ونشر المحتوى للجمهور على منصات الوكالة.



وأوضحت أنه من المقرر أن تنشر الحلقات على قناة الوكالة بمنصة «يوتيوب» بعد الإعلان عنها في منصات التواصل الاجتماعي.



وتم تكليف وكالة الأنباء الكويتية بإنتاج البودكاست بالاتفاق مع وكالات الأنباء الخليجية، وذلك خلال اجتماع جمع مديري الوكالات في وقت سابق.