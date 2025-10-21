

الدوحة - فريد عبدالباقي



تترقب الجماهير العربية والآسيوية مساء اليوم سهرة كروية من العيار الثقيل، إذ يشهد اليوم مواجهتان تحملان عبق التاريخ ووهج الحاضر في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم - منطقة الغرب، حيث يلتقي الهلال السعودي بالسد القطري في الرياض في الـ 9:15 بملعب المملكة أرينا، فيما يستضيف شباب الأهلي الإماراتي نظيره ناساف كارشي الأوزبكي بدبي في الـ 7 مساء.



وتسلط الأضواء على العاصمة السعودية (الرياض)، حيث القمة المنتظرة بين الهلال السعودي والسد القطري، في مواجهة تجسد التنافس بين عملاقين يحمل كل منهما لقب «الزعيم» في بلاده، نظير تاريخهما المليء بالبطولات والإنجازات، محليا وقاريا.



ويدخل السد القطري اللقاء بطموح استعادة البريق وتصحيح المسار، بعد تعادلين متتاليين أمام الشرطة العراقي والشارقة الإماراتي بذات النتيجة (1-1) ليحصد نقطتين فقط في الجولتين الماضيتين، ورغم البداية المتواضعة، يبقى السد من أكثر الفرق خبرة في البطولة القارية، إذ توج بلقبها في نسختي 1989 و2011، ويملك من الإمكانات ما يؤهله للعودة بقوة إلى الواجهة.



وجاءت المواجهة في وقت حساس بالنسبة للفريق القطري، بعد قرار الإدارة إنهاء عقد المدرب الإسباني فيلكس سانشيز، وإسناد المهمة مؤقتا إلى مواطنه سيرخيو ألغيري، الذي يقود الفريق في واحدة من أصعب محطاته هذا الموسم.



أما الهلال السعودي، متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين أمام الدحيل وناساف كارشي الأوزبكي، فيدخل اللقاء وهو في أوج عطائه، ساعيا لترسيخ مكانته كأكثر الفرق تتويجا في تاريخ البطولة بـ 4 ألقاب، ويملك الفريق السعودي منظومة متكاملة تجمع بين الخبرة والنجومية العالمية، ما يجعل المواجهة أمام السد ا ختبارا حقيقيا لقوة الطرفين وقدرتهما على فرض أسلوبهما في واحدة من قمم البطولة المنتظرة، ولكنه سيفتقد نجمه واحسن لاعب آسيوي في 2025 سالم الدوسري للإصابة.



وفي دبي، يدخل شباب الأهلي الإماراتي مباراته أمام ناساف الأوزبكي بشعار «لا بديل عن الفوز»، مدفوعا برغبة قوية في تأكيد حضوره الآسيوي وتعويض تعثره المحلي، بعد أن اكتفى بالتعادل السلبي مع اتحاد كلباء في دوري أدنوك للمحترفين، ولكن التفاؤل يسود معسكر الفريق خصوصا بعد الأداء المميز في البطولة القارية، حيث تعادل الفريق في الجولة الأولى أمام تراكتور (1-1)، ثم حقق فوزا ثمينا على اتحاد جدة السعودي بهدف نظيف، ليجمع 4 نقاط وضعته في مركز مريح قبل مواجهة ناساف.