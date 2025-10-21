

القاهرة ـ أحمد صبري



تنطلق، الخميس المقبل، الحملات الدعائية الانتخابية، للمترشحين لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي تعلن عنهم الهيئة الوطنية للانتخابات كمرشحين في القائمة النهائية الرسمية، يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر على أن يتم نشر الأسماء في الجريدة الرسمية بعد انتهاء فترة التنازلات يوم 26 أكتوبر الجاري.



وسبق وأعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة عن إطلاق قاعدة بيانات لناخبين المحدثة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة وعبر التطبيق الإلكتروني للهيئة https://www.elections.eg التي تتيح للناخب الاستعلام عن لجنته الانتخابية ومعرفة موقعها الجغرافي، كما تتيح له تقديم طلب بتغيير اللجنة أو جمع أفراد أسرته في لجنة واحدة.



وأكد القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي أن الموقع والتطبيق الإلكتروني للهيئة قد تم تطوير هما وفقا لأعلى المعايير التقنية لضمان سهولة الاستخدام وسرعة الوصول إلى الخدمات في تجربة أمنة وفعالة وخالية من أي تعقيدات.



وتدعو الهيئة الوطنية للانتخابات جمهور الناخبين الراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات الإسراع بتقديم الطلبات عبر الموقع والتطبيق المشار اليهما في موعد غايته الخميس الموافق 23 أكتوبر الجاري.