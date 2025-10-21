

القاهرة - محمد سامي



تتواصل اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز بلقاء يجمع بيراميدز مع ضيفه فاركو في الـ 5 مساء على ملعب الدفاع الجوي، في مباراة تحمل طابعا خاصا لـ «السماوي» الذي يسعى إلى استثمار نشوة التتويج بكأس السوبر الأفريقي السبت الماضي في العودة القوية للمنافسة المحلية.



ويدخل بيراميدز اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد 14 نقطة من 7 مباريات، بينما يسعى فاركو الذي يحتل المركز الـ 20 برصيد 6 نقاط من 9 مباريات، إلى تحقيق نتيجة إيجابية تحسن من موقفه في جدول الترتيب بعد سلسلة من النتائج السلبية في الجولات الماضية.



وفي الإطار ذاته، شهدت مباريات اليوم الثالث في الجولة ذاتها فوزا ثمينا لسيراميكا كليوباترا على ضيفه طلائع الجيش 2-0، ليرفع رصيده بقيادة مديره الفني علي ماهر إلى 20 نقطة تصدر بها جدول الترتيب، متفوقا بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه المصري البورسعيدي والزمالك والأهلي وإنبي على الترتيب بفارق الأهداف، إذ يتساوى الرباعي في عدد النقاط (18 نقطة)، بينما تجمد رصيد الطلائع عند 9 نقاط في المركز 16 بعد تلقيه الهزيمة السادسة هذا الموسم.



وتعد هذه الصدارة مؤقتة، إذ قد يفقدها سيراميكا سريعا حال فوز المصري على سموحة أو الأهلي على الاتحاد السكندري في ختام الجولة غدا الأربعاء.



وفي مباراة أخرى، واصل زد عروضه القوية هذا الموسم بعدما تغلب على ضيفه بتروجيت 2-1 رافعا رصيده بقيادة محمد شوقي إلى 15 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد بتروجيت عند 14 نقطة في المركز الـ 13.



يذكر أن الجولة الحالية تشهد غياب فريق الزمالك عن المنافسات بسبب حصوله على راحة وفق نظام الدوري هذا الموسم الذي يضم 21 فريقا، ما يفرض راحة إجبارية على أحد الأندية في كل جولة.