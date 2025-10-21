

بشرى شعبان



حددت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ثلاثة أيام في الأسبوع لاستقبال المسؤولين للمراجعين، وذلك عبر حجز موعد عبر منصة «تواصل» على أن يكون يوم الأحد من كل أسبوع يستقبل نائب المدير العام لقطاع الخدمات الطبية والإيوائية والنفسية بالتكليف د.خليفة الهيلع، مراجعي القطاع من الساعة 9.30 إلى الساعة 12.30، وتستقبل مدير عام الهيئة بالتكليف د.دلال المطيري يوم الاثنين المراجعين من 9.30 إلى 12.30، بينما تستقبل نائب المدير العام لقطاع الخدمات الإدارية والمالية والخدمات التعليمية والتأهيلية بالتكليف وفاء المحنا يوم الثلاثاء مراجعي القطاع من الساعة 9.30 إلى 12.30، وجميع الاستقبالات بموجب موعد مسبق عبر «تواصل».



وعلى صعيد آخر، وتماشيا مع التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة ‏انطلقت في الهيئة برامج تدريب الموظفين التي تنظمها إدارة نظم المعلومات على نظام الميكنة الجديد، والذي يعد نقلة نوعية في تطوير بيئة العمل، ويهدف إلى تسهيل استقبال الطلبات وتسريع إنجاز المعاملات بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.