

استقبل وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي في مكتبه كلا على حدة، سفير دولة قطر الشقيقة لدى البلاد علي بن عبدالله آل محمود، يرافقه الملحق العسكري العميد عيد يوسف أحمد السليطي، وسفير مملكة البحرين الشقيقة لدى البلاد صلاح المالكي.

جرى خلال اللقاءين تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تعزيز التعاون بين الكويت والدول الشقيقة. كما تلقى وزير الدفاع دعوة من نظيره نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني لحضور فعاليات النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديمكس 2026.