

استقبل سفيرنا في جمهورية فرنسا الصديقة عبدالله سليمان الشاهين وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد سالم البرجس والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم لجمهورية فرنسا الصديقة للمشاركة في اجتماع منظمة الاتحاد الدولي لقوات الشرطة والدرك ذات الطابع العسكري (FIEP) والذي يعقد برئاسة الجمهورية الفرنسية.



وأعرب سفيرنا لدى فرنسا عن فخره واعتزازه بجهود رجال الحرس الوطني في الدفاع والأمن وتقديم الدعم والإسناد لكل أجهزة الدولة.



وحضر الاستقبال رئيس مكتب الملحق العسكري في باريس العميد الركن بحري أسامة محمد حسن وقائد الإسناد في الحرس الوطني العميد م.طلال عيسى السعيدي ومساعد قائد لواء الأمن الداخلي العقيد ركن مطر بدر مطر.