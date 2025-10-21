اختتمت الأكاديمية الوطنية الأميركية للعلوم والهندسة والطب NASEM، بالشراكة مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أعمال برنامج «الطب الدقيق: تعزيز تبادل المعرفة والتعاون بين الكويت والولايات المتحدة» الذي عقد في واشنطن، بمشاركة نخبة من العلماء والأطباء من الكويت والولايات المتحدة.



وقالت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في بيان صحافي إن البرنامج، الذي امتد على مدار يومين، تضمن جلسات مكثفة وحوارات علمية متقدمة تناولت تكامل الدراسة الجينومية مع العوامل البيئية، والسياسات والحوكمة في مجال الطب الدقيق، إلى جانب سبل بناء البنية التحتية التقنية وتعزيز تبادل البيانات عبر الحدود لدعم البحث والتطبيق السريري.



وترأس اللجنة العلمية للبرنامج الشيخ د.سلمان الصباح رئيس هيئة المسؤولية الطبية، وأحد الفائزين بجائزة جابر الأحمد للباحثين الشباب، حيث ساهم في الإشراف على محاور الفعالية العلمية وصياغة مخرجاتها بما يعزز التعاون البحثي بين الكويت والولايات المتحدة في مجالات الطب الدقيق والتقنيات الطبية المتقدمة.



وشهدت الفعالية مشاركة نخبة من الأطباء الكويتيين، من بينهم د.وضاح الرفاعي، الأستاذ ورئيس كرسي Arnold W. Lempka في الجراحة بجامعة كريتون، الذي قدم ضمن الجلسة محاضرة بعنوان «ترجمة البحث الجراحي إلى تميز سريري».



واستعرض الرفاعي كيف تحول الابتكارات البحثية في الجراحة إلى تطبيقات علاجية ملموسة تحسن نتائج المرضى، مؤكدا أهمية مسارات نقل التكنولوجيا الطبية والبراهين السريرية اللازمة لاعتمادها وشكل عرضه محورا عمليا ربط بين مخرجات البحث والتطبيق السريري، وفتح نقاشا حول بناء القدرات وتوحيد بروتوكولات العمل داخل المؤسسات الصحية.



كما برز خلال الفعاليات د.زيد المرزوق وهو أحد الفائزين بجائزة جابر الأحمد للباحثين الشباب في مجال العلوم الطبية، واختصاصي في قسطرة القلب ومدير برنامج القلب البنيوي في مدينة بوسطن الأميركية، حيث شارك في الجلسة المخصصة لـ«تنفيذ تقنيات الطب الدقيق داخل مسارات العمل السريرية.