عقدت الجمعية الكويتية لحماية حقوق الملكية الفكرية جمعيتها العمومية العادية وانتخابات مجلس الإدارة للعام 2025-2026 في مقر جمعية المحامين بحضور ممثل وزارة الشؤون. وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز: عبدالحميد الخليف غانم الذايدي بمنصب رئيس الجمعية وعبدالمحسن محمد فهد البناي بمنصب نائب الرئيس وسامي عبدالله الرميان أمين السر وجاسم محمد معراج صالح أمين الصندوق وعضوية عيسى العبيدلي وفريد العلي وخالد النصرالله.



وشكر الرئيس المنتخب عبدالحميد الذايدي ثقة أعضاء الجمعية على انتخابه رئيسا للجمعية، كما شكر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق على الجهود التي بذلوها، كما شكر وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في إدارة الجمعيات الأهلية وكذلك جمعية المحامين الكويتية التي استضافت هذا الاجتماع في مقرها. وأضاف الذايدي أن عمل المجلس الجديد سيعتمد مبدأ الامتثال للمعايير الدولية والوطنية الناظم لعمل الجمعيات الأهلية، وسيركز على مد جسور التعاون مع الجهات التي تعنى بحماية حقوق الملكية الفكرية مثل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والمكتبة الوطنية ووزارة التجارة، وأن عمل الجمعية سيحرص على التوافق مع الخطة الدولية للتنمية المستدامة وخطة الكويت للتنمية 2035، وسنسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز التعاون مع الجهات الرسمية والمجتمع المدني لترسيخ ثقافة حماية النتاجات الإبداعية والمواهب الوطنية والتي تعد ضرورة وطنية، فهي تصون هوية المجتمع وتعزز الاقتصاد القائم على المعرفة.