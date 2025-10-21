في إطار مساعيه المستمرة لتعزيز المنظومة القانونية والتنظيمية بالقطاع التعاوني، وقع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ممثلا برئيسته مريم العوض، اتفاقية تعاون استشاري مع مجموعة الشايجي القانونية برئاسة المحامية عائشة الشايجي، بهدف الارتقاء بالممارسات القانونية ودعم الجمعيات التعاونية في مختلف مجالاتها التشريعية والإدارية. ويأتي هذا التعاون انطلاقا من حرص الاتحاد على تعزيز الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، عبر الاستفادة من الخبرات القانونية المتخصصة التي تسهم في حماية مصالح الجمعيات وتعزيز التزامها بالأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة. وأكدت العوض أن توقيع هذه الاتفاقية يعد خطوة نوعية ضمن استراتيجية الاتحاد الرامية إلى ترسيخ بيئة عمل تعاونية عصرية، تقوم على أسس مهنية وقانونية راسخة، بما يضمن استدامة التطوير والارتقاء بالأداء في مختلف الجمعيات. من جانبها، أعربت المحامية عائشة الشايجي عن اعتزازها بهذا التعاون، مؤكدة أن مجموعة الشايجي القانونية ستسخر خبراتها الواسعة وفريقها المتخصص لتقديم الدعم القانوني الشامل للاتحاد، والمساهمة في صياغة حلول قانونية مبتكرة تعزز من فاعلية العمل التعاوني وتخدم المصلحة العامة في الكويت.