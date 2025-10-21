مريم بندق



‏أعلن ديوان الخدمة المدنية ترشيح 1630 مواطنا ومواطنة للعمل لدى الجهات الحكومية ممن لم يستوفوا إجراءات الترشيح لدى الجهات الحكومية، لذلك تم إعادتهم إلى الديوان مرة أخرى، فضلا عن الرافضين لجهة الترشيح.



‏وتأكيدا لما أشارت إليه «الأنباء» أمس من أن إعلان دفعات التوظيف الرئيسية الكبيرة التي لا تقل عن 4000 مواطن ومواطنة من المؤهلين الجدد للتوظيف وعددهم 14389 مواطنا، سيتم عقب اعتماد مجلس الخدمة المدنية الاحتياجات الوظيفية الجديدة للجهات الحكومية، أعلن ديوان الخدمة المدنية أنه سيتم إصدار دفعات ترشيح جديدة للتوظيف بعد عرض واعتماد الاحتياجات الوظيفية من مجلس الخدمة المدنية، وأنه مستمر في تلقي بيانات المرحلة الثانية من الاحتياجات الوظيفية من الجهات الحكومية للعام المالي (2025/2026).



ودعا ديوان الخدمة المدنية المرشحين في الدفعة المعلنة أمس، إلى التوجه مباشرة لجهة العمل المرشحين لها دون الحاجة الى مراجعة ديوان الخدمة المدنية.