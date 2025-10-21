أسامة دياب



أكد السفير الإيطالي لدى البلاد لورينزو موريني أن افتتاح فعاليات الأسبوع الإيطالي للتصميم في الكويت بمجمع الأفنيوز يمثل فرصة مميزة لاستعراض الإبداع الإيطالي في مختلف مجالاته، مشيرا إلى أن اختيار «الأفنيوز» كموقع للفعالية جاء لكونه الوجهة الأبرز في الكويت لعرض المنتجات الإيطالية الراقية أمام الجمهور. وقال السفير موريني في تصريح صحافي على هامش الافتتاح، الذي يقام هذا العام تحت شعار «الاحتفاء بالإبداع الإيطالي»، إن معظم الشركات المشاركة في فعاليات الأسبوع لها حضور فعلي في السوق الكويتي، لافتا إلى أن أنظمة السلامة في مبنى الأفنيوز والمطاعم تعتمد على التكنولوجيا الإيطالية، كما أن تصميم المجمع استخدم فيه الرخام الإيطالي، فضلا عن انتشار الأثاث والديكورات الإيطالية في مختلف أرجائه.



وأضاف أن العديد من الشركات العاملة في مجالات العطور والنظارات والسيارات تشارك أيضا في الحدث، ما يعكس عمق الحضور الإيطالي في الحياة اليومية بالكويت، موضحا أن الهدف من تنظيم الأسبوع هو تسليط الضوء على متانة العلاقات الثقافية والتجارية بين الشعبين الإيطالي والكويتي. وأشار موريني إلى أن برنامج الأسبوع سيتضمن خلال عطلة نهاية الأسبوع عروضا فنية تقليدية يقدمها فنانون إيطاليون مختصون بـ «رقصة الأعلام» التاريخية التي تعود للعصور الوسطى، مؤكدا أن مثل هذه الفعاليات تثري التبادل الثقافي وتسهم في تعزيز التقارب بين الشعوب. وحول اهتمام الكويتيين بالثقافة والمنتجات الإيطالية، قال السفير إن الثقافة الإيطالية محبوبة ومألوفة في الكويت، فالكثير من الكويتيين زاروا إيطاليا ويعرفون منتجاتها جيدا، مبينا أن هناك تقاربا واضحا في الذوق بين شعبينا، سواء في الطعام أو الموضة أو التصميم.