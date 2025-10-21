اختتمت بورصة الكويت بنجاح استضافتها للنسخة الخامسة من برنامج «UNICODE»، البرنامج المكثف لتطوير مهارات الشباب في مجالات الأمن السيبراني وتطوير البرمجيات والتكنولوجيا المالية (FinTech)، والذي تنظمه أكاديمية CODED، بالتعاون مع البورصة وشركة المركز المالي الكويتي «المركز» كشركاء استراتيجيين للبرنامج. وتوج هذا الإنجاز بإقامة حفل تخرج لـ 320 طالبا وطالبة أتموا بنجاح رحلتهم التعليمية على مدار 3 أشهر في قاعات التدريب الحديثة في مبنى البورصة، حيث أقيم الحفل بقاعة ناصر الخرافي/ جاسم البحر (قاعة التداول) في مبنى بورصة الكويت، بحضور لفيف من قادة وممثلي الجهات الراعية والأكاديمية. وخلال الحفل، قال رئيس أول إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بورصة الكويت ناصر السنعوسي: «يمثل هذا الحفل تتويجا لمسيرة تعليمية مكثفة امتدت على مدى 3 أشهر، خاضها المشاركون بشغف واجتهاد إلى جانب التزاماتهم الجامعية والمهنية. ونحن فخورون بما حققوه من إنجازات تعكس طموح الشباب الكويتي، وإصرارهم على تطوير مهاراتهم».



من جهته، قال العضو المنتدب - الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة المركز المالي الكويتي «المركز» أحمد الفلاح: «تجسد شراكة المركز مع بورصة الكويت وأكاديمية CODED رؤيتنا المشتركة نحو تنمية دولة الكويت عبر المعرفة والابتكار والمسؤولية الاجتماعية. ويفخر المركز بكونه شريكا استراتيجيا على مدى سنوات لبرنامج UNICODE».



وتعليقا على التعاون، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في أكاديمية CODED هاشم بهبهاني: «نثمن الشراكة الإستراتيجية مع بورصة الكويت والمركز، والتي تشكل نموذجا عمليا للتعاون المثمر الذي يعزز القدرات الوطنية ويمكن الشباب من قيادة مستقبل التكنولوجيا في الكويت».