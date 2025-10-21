

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميما إلى ممثلي قطاع الأعمال والمهن غير المالية بشأن مؤشرات خطر تمويل انتشار التسلح.



وجاء في التعميم، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أنه في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز منظومة مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وتنفيذا للتوصية رقم 7 من توصيات مجموعة العمل المالي «فاتف»، والمتعلقة بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، تعمم مؤشرات الخطر لتمويل انتشار التسلح المعد من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



وأشارت «التجارة» إلى أن هذه المؤشرات تعد مرجعا توجيهيا مهما للجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لما تحتويه من أمثلة للمؤشرات الدالة على الأنشطة أو المعاملات التي يحتمل ان تكون مرتبطة بتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل أو الوسائل المستخدمة في نقلها أو إنتاجها.



وتطرقت «التجارة» في تعميمها إلى انه ضمن مؤشرات الخطر لتمويل انتشار التسلح هناك العديد من التحديات التي تواجه تحديد تمويل انتشار التسلح من بينها شراء وبيع المكونات الأساسية بدلا من الأنظمة الكاملة، إذ غالبا ما تكون لهذه المكونات الفردية استخدامات مشروعة، وقد تصنف على أنها سلع مزدوجة الاستخدام، مما يعقد تحديدها لأغراض غير مشروعة.



وأوجبت الوزارة على الكيانات العاملة في الكويت في مختلف القطاعات ان تكون على دراية بمجموعة مشتركة من المؤشرات التحذيرية التي قد تشير إلى التهرب من العقوبات المتعلقة بتمويل انتشار الأسلحة تصنف هذه المؤشرات التحذيرية إلى 4 مجالات رئيسية من الأنشطة التي يتوقع ظهور مؤشرات التحذير فيها، وهي: أنشطة العملاء والشركات وأنشطة الحسابات والمعاملات وأنشطة القطاع البحري وأنشطة تمويل التجارة.



وتطرقت إلى أنشطة العملاء والشركات، مبينة انه قد تشير بعض سلوكيات العملاء أو الشركات إلى تمويل انتشار الأسلحة أو التهرب من العقوبات، مشيرة في تعميمها إلى أنشطة الحسابات والمعاملات، ومبينة أنه يمكن أن تشير طريقة استخدام الحسابات أو إجراء المعاملات أيضا إلى تمويل انتشار التسلح أو التهرب من العقوبات.



وسلط التعميم الضوء على المعاملات المالية غير المباشرة، مبينا أن نشاط حساب أو معاملات يكون فيها المنشئ أو المستفيد من المؤسسات المالية المرتبطة مقيما في دول تعاني من ضعف في تطبيق التزامات قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومعايير مجموعة العمل المالي، أو نظام ضعيف لضوابط التصدير، أو يرغب عملاء شركة تصنيع أو تجارة في استخدام النقد بمعاملات السلع الصناعية أو المعاملات التجارية بشكل عام بالنسبة للمؤسسات المالية، تكون المعاملات واضحة من خلال التدفقات المفاجئة للودائع النقدية إلى حسابات الكيان، تليها عمليات سحب نقدية.



يأتي ذلك إلى جانب أن تجرى المعاملات بناء على ترتيبات دفترية (Ledger) «الحسابات» التي تغني عن الحاجة إلى معاملات مالية دولية متكررة، تجري هذه الترتيبات شركات مرتبطة تحتفظ بسجل للمعاملات التي تجرى نيابة عن بعضها البعض، وفي بعض الأحيان تجري هذه الشركات تحويلات لموازنة هذه الحسابات.



وتناول التعميم أنشطة القطاع البحري، مبينا أن مجموعة واسعة من أنشطة تمويل انتشار الأسلحة تعتمد على القطاع البحري، وقد تشير بعض السلوكيات إلى تمويل انتشار الأسلحة أو التهرب من العقوبات في حال وجود صلة بحرية.



وأشار التعميم إلى أنشطة تمويل التجارة، مبينا انه قد يسهم تمويل التجارة - الذي يشمل اتفاقيات تمويل التجارة وأي اتفاقيات ملحقة بها - في تمويل انتشار الأسلحة.



وقد تشير الأنشطة التالية في هذا الصدد إلى تمويل انتشار الأسلحة أو التهرب من العقوبات، قبل الموافقة على الحساب يطلب العميل خطاب اعتماد لمعاملة تجارية لشحن سلع ذات استخدام مزدوج أو سلع خاضعة لضوابط التصدير، وعدم وجود معلومات كاملة أو عدم وجودها، أو وجود تناقضات في مستندات التجارة والتدفقات المالية، مثل الأسماء والشركات والعناوين والوجهة، وتشمل المعاملات تعليمات تحويل أو تفاصيل دفع من أو مستحقة لأطراف غير محددة في خطاب الاعتماد الأصلي أو أي مستندات أخرى.