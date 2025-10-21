ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن مبيعات السوق العقاري الكويتي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ 11 عاما في الربع الثالث من العام الحالي مدفوعة بنشاط قياسي في القطاع التجاري، وذلك رغم تباطؤ نمو القطاعين السكني والاستثماري.



وأوضح التقرير أن المبيعات الإجمالية خلال الربع الثالث جاءت أعلى بكثير من المتوسط الربعي للأعوام الخمسة الماضية، والذي يتسم عادة بفتور نسبي في النشاط، مع توجه ملحوظ نحو المناطق الحضرية الخارجية، لاسيما في القطاعين التجاري والاستثماري مما يشير إلى تزايد الاهتمام بالأصول المؤجرة والمولدة للدخل.



وفي المقابل، واصلت مبيعات القطاع السكني نموها بوتيرة محدودة، متأثرة بقيود القدرة على تحمل التكاليف ومحدودية العرض.



وعلى صعيد الأسعار، شهد الربع الثالث من العام الحالي تراجعا نسبيا نتيجة انخفاض أسعار القطاع السكني وتباطؤ نمو أسعار الوحدات الاستثمارية، إلا أن الاتجاه العام للأسعار لا يزال أكثر تفاؤلا مقارنة بمستويات العام الماضي. وخلال الفترة المقبلة، من المتوقع أن يستمر الأداء الإيجابي للسوق، بدعم من التطورات التشريعية المرتقبة وعلى رأسها قانون التمويل العقاري، بالإضافة إلى توقعات خفض أسعار الفائدة.



وأوضح تقرير البنك الوطني، أن إجمالي قيمة المبيعات العقارية في الكويت بلغ نحو 1.2 مليار دينار خلال الربع الثالث من العام الحالي، مسجلا نموا قويا للربع الثاني على التوالي (24%، على أساس ربعي)، في حين تسارعت وتيرة النمو السنوي (47%، على أساس سنوي)، وهو الأسرع منذ 4 سنوات.



وأشار التقرير إلى أن القطاع التجاري، رغم تقلباته التاريخية، شهد مبيعات قياسية بلغت 441 مليون دينار، نتيجة إبرام عدد من الصفقات الكبرى لقسائم تجارية في محافظة الأحمدي (240 مليون دينار في شهر أغسطس وحده).



وأضاف أنه في حال استبعاد النشاط التجاري من إجمالي المبيعات، يلاحظ تباطؤ نمو المبيعات في الربع الثالث (السكنية والاستثمارية) من أعلى مستوى له منذ أربع سنوات بنسبة 61% على أساس سنوي إلى 14.5%.



كما حافظ القطاع الاستثماري على مرونته مع تسجيل مبيعات قدرها 407 ملايين دينار مدعوما بارتفاع القروض المصرفية الموجهة للقطاع العقاري (+7% على أساس سنوي خلال شهري يوليو وأغسطس)، إلى جانب التعديلات التنظيمية الأخيرة في أنظمة السكن الاستثماري وملكية الأجانب. ومع ذلك، تباطأ نمو مبيعات الاستثمار إلى 28% على أساس سنوي، وهو لا يزال مرتفعا، مقارنة بالمستوى الاستثنائي البالغ 116% في الربع الثاني.



من جهة أخرى، ذكر تقرير البنك الوطني أن المبيعات السكنية بلغت 396 مليون دينار في الربع الثالث، بانخفاض قدره 5.3% على أساس ربعي، لكنها ارتفعت بنسبة 3.2% على أساس سنوي. ويأتي هذا الارتفاع السنوي الطفيف في المبيعات رغم الزيادة الملحوظة في عدد الصفقات بنسبة 15.6% على أساس سنوي، ويمكن تفسير ذلك بأن المبيعات باتت تتركز بشكل متزايد في المناطق ذات الأسعار المنخفضة مثل محافظتي الأحمدي والجهراء.



وأضاف التقرير ان وتيرة ارتفاع أسعار العقارات تباطأت خلال الربع الثالث من عام 2025، إذ ارتفعت بنسبة 1.4% على أساس سنوي، مقارنة بنمو بلغت نسبته 2.9% في الربع السابق، وفقا لمؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار العقارات.