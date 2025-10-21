أطلق بنك الكويت الدولي (KIB) حملة جديدة لحساب الأطفال بعنوان «كبِّر حلمهم بخطوة صغيرة»، تتضمن مجموعة واسعة من المزايا ذات القيمة المضافة، انطلاقا من شعاره «بنك للحياة» وسعيا لتعزيز استراتيجيته الشاملة لدعم مختلف شرائح العملاء.



ويؤكد KIB من خلال الحملة التزامه بتقديم حلول مالية مبتكرة تسهم في بناء مستقبل الأجيال المقبلة، حيث يهدف حساب الأطفال إلى غرس ثقافة الادخار لدى الصغار وتلبية احتياجات الأطفال من حديثي الولادة حتى 14 عاما، ما يجعله الخيار الأمثل للآباء الراغبين في بناء مستقبل مالي آمن لأبنائهم.



وفي هذا السياق، قال مدير شرائح العملاء في KIB خالد الحليبي: «يجسد حساب الأطفال إحدى مبادراتنا الاستراتيجية الهادفة إلى بناء ثقافة مالية واعية منذ سن مبكرة، من منطلق إدراكنا العميق لأهمية تمكين الجيل الناشئ، فنحن نؤمن بأن غرس مفاهيم الادخار والتخطيط المالي في نفوس الأطفال، بالشراكة مع أولياء الأمور، يعد استثمارا طويل الأمد في مستقبلهم».



وأضاف: «من خلال هذا الحساب، نسعى إلى توطيد علاقتنا بالأسر، باعتبارها نواة المجتمع، عبر تقديم حلول مصرفية ذكية مصممة خصيصا لتلبية احتياجات الأطفال وذويهم، بما يشمل مزايا حصرية، أدوات تعليمية تفاعلية، وبرامج تحفيزية تشجع على الادخار. كما نعمل بالتعاون مع نخبة من الشركاء لتوفير عروض ترفيهية وتعليمية حصرية، تثري تجربة العملاء».



ويتميز حساب الأطفال بأرباح توزع ربع سنويا، مع عدم وجود حد أدنى للرصيد سواء لفتح الحساب أو الاحتفاظ به، ما يجعله سهل الوصول لجميع العائلات. كما يوفر بطاقة سحب آلي مجانية صادرة باسم الطفل.



ويمكن للولي الطبيعي/ الوصي ربط وإدارة حسابات أطفاله القصر من خلال تطبيق KIB موبايل، ما يسمح له بالاطلاع على كافة تفاصيل وعمليات حسابات الأطفال وعمليات البطاقة الخاصة بهم، والتحويل مباشرة لحسابات الأطفال، إيقاف البطاقات وإعادة تفعيلها، والإبلاغ عن فقدان أو سرقة البطاقة.