تقديرا لجهوده الاستباقية ومبادراته المتميزة، حصد بيت التمويل الكويتي جائزة التميز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال قمة مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي «Microsoft AI»، التي استضافتها الكويت بمشاركة نخبة من الخبراء في مجال التكنولوجيا في المنطقة.



وفي تصريح صحافي عقب تسلمه الجائزة، قال رئيس التكنولوجيا والتحول الرقمي لمجموعة بيت التمويل الكويتي م.مشعل المنيخ: «تأتي هذه الجائزة تقديرا لجهود بيت التمويل الاستباقية بتبني أحدث حلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة عملياته الداخلية، وتحسين تجربة الموظفين والعملاء، ورفع مستوى الإنتاجية وجودة الأداء في مختلف قطاعات العمل بالبنك، ما يدعم تكامل الجهود بين الكوادر البشرية والتقنيات المتقدمة، ويعمل على خلق بيئة عمل أكثر مرونة».



وأضاف المنيخ: «إن هذا التقدير من شركة مايكروسوفت الرائدة عالميا يعكس التزام بيت التمويل الكويتي بالاستفادة من التقنيات الحديثة لخدمة استراتيجية البنك في التحول الرقمي، ودعمه لرؤية (كويت جديدة 2035) التي تركز على بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والمعرفة».



وأكد أن بيت التمويل الكويتي قدم نموذجا رائدا في دمج الحلول الذكية، بما فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي، ضمن منظومته التشغيلية، ونجح في تسخيرها لتحقيق كفاءة أكبر في تعزيز سرعة اتخاذ القرار وزيادة كفاءة العمليات الداخلية، محققا من خلالها قفزات نوعية في كفاءة الأداء.



واستعرض المنيخ المبادرات الاستباقية التي قام بها بيت التمويل الكويتي في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومن بينها: إطلاق مبادرة الأتمتة الذكية لعدد من العمليات الداخلية، والتي عززت من سرعة اتخاذ القرار، وتوفير مساعدي أعمال رقميين (AI Copilot) لمساعدة الموظفين في تنظيم المهام اليومية، والابتعاد عن المهام الروتينية المرهقة، وتحسين إنتاجيتهم من خلال توفير وقتهم وطاقتهم للتركيز على الأعمال ذات القيمة النوعية المضافة مثل التحليل الاستراتيجي والتفاعل مع العملاء.



علاوة على إطلاق مبادرة التحليل الذكي للبيانات، التي أضافت فهما أعمق لاحتياجات العملاء، وساهمت في تقديم خدمات مخصصة بشكل أسرع، وإطلاق خدمة المساعد الافتراضي المتخصص، الذي يساعد على تقديم إجابات دقيقة وشاملة في العديد من المجالات للموظفين.



وإطلاق ShariaBot لمساعدة الموظفين على الحصول على الأحكام الشرعية وتطبيقاتها العملية من خلال الإشارة إلى فتاوى محددة صادرة عن الهيئة الشرعية في بيت التمويل الكويتي، مما يزيد موثوقية المعلومات المقدمة.



وذلك بالإضافة إلى خدمة المساعد الافتراضي من بيت التمويل الكويتي تتضمن تنظيمات بنك الكويت المركزي ComplianceBot والمخصص لمساعدة المستخدمين من موظفي البنك على فهم الإطار التنظيمي الموضوع من «المركزي»، والحصول على إجابات دقيقة عن موضوعات مثل الالتزامات الرقابية، ومتطلبات الترخيص، والحماية المالية للعملاء، ومعايير الحوكمة، والمواد القانونية والقرارات الرسمية ذات الصلة، مما يجعله أداة لا غنى عنها للموظفين المتخصصين في الامتثال الرقابي والإدارات القانونية.



كما تم اعتماد نظام Speech Analytics، وهو حل تقني متطور يعمل على تحويل المكالمات الهاتفية المسجلة إلى نصوص مكتوبة قابلة للتحليل، وإطلاق نظام التقييم الآلي لجودة الخدمة Automated Quality Management، الذي يعمل على تقييم المكالمات بشكل آلي ومتكامل، إلى جانب الكثير من المبادرات والحلول المبتكرة المختلفة.



وأشار المنيخ إلى أن بيت التمويل الكويتي سيواصل تكثيف جهوده في مواكبة أحدث التطورات المصرفية العالمية، والاستفادة من مبادرات الذكاء الاصطناعي في تقديم حلول مصرفية مبتكرة تهدف إلى تعزيز الأداء والارتقاء بتجربة العملاء، وفتح آفاق جديدة للابتكار في المنتجات.



وتقدم بالشكر إلى جميع الجهات التي شاركت في تنظيم قمة مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي في الكويت، مشيرا إلى ان الذكاء الاصطناعي أصبح عاملا رئيسيا في تطوير الخدمات المالية وتعزيز الكفاءة والابتكار، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المصرفي العالمي.