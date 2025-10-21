شاركت مجموعة البنك الأهلي الكويتي في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ضمن حرصها على المشاركة في الفعاليات العالمية ومواكبة التطورات الاقتصادية العالمية على مختلف المستويات.



وضم الوفد الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي جيل جان فان دير تول، ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة عبدالله السميط، ومدير عام إدارة الخزانة والاستثمار نورة الدويش، ومدير عام ومدير تنفيذي أول في البنك الأهلي الكويتي ـ مركز دبي المالي العالمي رامي الرفاعي، ومساعد مدير عام شؤون الإدارة التنفيذية لين حداد.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي جيل جان فان دير تول، إن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين تشكل منصة عمل حقيقية لمناقشة الأفكار المشتركة، وتسهم في رسم خارطة طريق لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الأكثر تعقيدا والتي تشمل معدلات التضخم وأسعار الفائدة عالميا وتوقعات النمو العالمي وغيرها من المواضيع.



وأشار إلى أهمية هذه الاجتماعات في تعزيز العلاقات مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي، وبناء علاقات جديدة مع البنوك والشركات والمؤسسات المالية الكبرى حول العالم، منوها إلى أهميتها في التعرف على آفاق الاقتصاد العالمي المستقبلية لوضع خطط عمل استباقية للتعامل معها، وتحديد الأولويات التي ينبغي التركيز عليها في الفترة المقبلة.



وشكر فان دير تول بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت وسفارتنا بالولايات المتحدة الأميركية على جهودهم الكبيرة في إعداد الترتيبات اللازمة لنجاح الاجتماعات والتي أبرزت دور القطاع المصرفي الكويتي ومساهمته في النشاط الاقتصادي للكويت، ومنح الفرصة للبنوك الكويتية من أجل استعراض نجاحاتها والإنجازات التي تحققها على جميع الأصعدة.



من جهته، ذكر نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي عبدالله السميط، أن وفد المجموعة التقى على هامش الاجتماعات العديد من المسؤولين بالبنوك والمؤسسات المالية الكبرى، ما يساعد على تطوير خطط المجموعة وتقوية علاقاتها لتقديم أفضل الحلول المالية والمصرفية لعملائها بجميع الأسواق التي تعمل بها.



وأوضح السميط أن الاجتماعات شكلت فرصة أيضا للاطلاع على أفضل الممارسات في الصناعة المصرفية، واستكشاف فرص عقد شراكات جديدة بما يعكس الثقة التي تتمتع بها مجموعة البنك الأهلي الكويتي في الأوساط المصرفية والاستثمارية والمالية للارتقاء بمكانتها التنافسية على مختلف المستويات.