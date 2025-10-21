اختتم وفد بنك بوبيان مشاركته الفاعلة والمميزة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025، والتي عقدت مؤخرا في العاصمة الأميركية (واشنطن)، بحضور عدد من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية وكبار مسؤولي السياسيات المالية وقادة العمل المصرفي على مستوى دول العالم.



وترأس وفد «بوبيان» نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، عادل الماجد، وضم كلا من الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية، عبدالله التويجري، ومدير عام وأمين سر مجلس الإدارة أحمد الفهد، ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات علي الأنصاري، ومدير عام تمويل الشركات والتمويل الدولي محمد الجاسر الغانم.



وعلى هامش الاجتماعات، أجرى وفد «بوبيان» عددا من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين في المؤسسات المالية والبنوك العالمية، تم خلالها استعراض التطورات الإيجابية بالقطاع المصرفي الكويتي وما يشهده من تحولات استراتيجية نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات الدولية، إلى جانب بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار المصرفي والتمويل المستدام.



كما استعرض الوفد تجربة بنك بوبيان في تطوير نموذج الصيرفة الإسلامية الرقمية ودوره في توظيف التكنولوجيا المالية وتقنيات الذكاء الاصطناعي كأحد المحركات الرئيسية للتحول المؤسسي في البنك، لبناء منظومات ابتكار متكاملة تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية ونطاق الشمول المالي، كما استعرضوا التطورات التي تتعلق بالشراكات التي عقدها البنك مؤخرا مع مجموعة مع ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأكد أعضاء وفد «بوبيان» حرص البنك على مواصلة المشاركة في الفعاليات والحوارات الدولية التي تسهم في بيئة مصرفية أكثر توازنا ومرونة، وفق الممارسات العالمية الرائدة، وبما يعكس مكانة الكويت المتنامية كمركز مالي إقليمي ودولي. وخلال حفل خاص أقيم على هامش الاجتماعات، تسلم بنك بوبيان جائزتين مرموقتين ضمن النسخة الثامنة عشرة من الجوائز السنوية لأفضل المؤسسات المالية الإسلامية لعام 2025، والتي تمنحها مجلة «غلوبل فاينانس» العالمية سنويا، حيث حصل البنك على جائزة «أفضل بنك إسلامي في الكويت» وجائزة «أفضل بنك إسلامي في مجال المسؤولية المجتمعية على مستوى العالم»، تقديرا لتميزه في تقديم حلول مالية تسهم في نمو الصناعة المصرفية الإسلامية، إلى جانب دورة الريادي في تبني أفضل الممارسات العالمية في المسؤولية المجتمعية.



وخلال الاجتماعات، شارك الماجد في جلسة نقاشية بعنوان «البنية التحتية المالية كمنصة: مرونة القطاع المصرفي الكويتي، وريادة التمويل الإسلامي، والابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية» في جامعة جورج واشنطن.



وأكد الماجد خلالها أن اتجاه الكويت في السنوات الأخيرة نحو اقتصاد أكثر تنوعا وانفتاحا على المستثمرين يكرس التزامها بالنمو المستدام، ومستعرضا تطور دور التمويل الإسلامي في دورة الاقتصاد العالمي.



وشارك وفد بنك بوبيان في حفل استقبال البنوك الكويتية، الذي نظمه اتحاد مصارف الكويت، برعاية وحضور محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، ود.صبيح المخيزيم وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، وجاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب محافظي البنوك المركزية بالدول العربية، ورؤساء مجالس إدارات البنوك الكويتية، وقيادات رفيعة من القطاعين المالي والمصرفي، وعدد من الشخصيات الاقتصادية البارزة حول العالم.