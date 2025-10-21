

أعلنت شركة كامكو إنفست أن صندوقها المغلق والمستثمر تقريبا بالكامل «The JEDI Fund» برأس مال يبلغ 45 مليون دولار، يواصل تحقيق النجاح، حيث يعد الصندوق منصة استثمارية فريدة من نوعها، تربط المستثمرين في دول الخليج مع أفضل الفرص التكنولوجية بالولايات المتحدة الأميركية وبالأخص سيليكون فالي.



ومن خلال نموذج قائم على الانضباط في دراسة الفرص وتحليل البيانات والعلاقات الاستراتيجية، أثبت الصندوق كيف يمكن لمنصة مقرها الكويت أن تعمل بمستوى من الاحتراف والأداء بما يماثل نظراءها في الولايات المتحدة.



وفي هذا السياق، قالت رئيس إدارة الملكية الخاصة في «كامكو إنفست» دلال الشايع: «تتجلى قوة نموذج الصندوق بشكل أوضح في الاستثمارات المباشرة، حيث تمكنا من تحديد الشركات الواعدة بعناية استراتيجية وانتقائها من خلال محفظة مديري الصناديق المستثمر بها، والوصول إلى فرص استثمارية مميزة عادة ما تكون حصرية».



وأضافت: «استثمرنا في شركة «ميركوري» (Mercury) مبكرا من خلال صندوق 3.0، أحد استثمارات صندوق JEDI، ومن ثم زيادة الاستثمار في الشركة لاحقا عبر الطروحات الثانوية، ليجعلها واحدا من أكبر استثمارات صندوق JEDI، وقد بلغت قيمتها مؤخرا 3.5 مليارات دولار بعد آخر جولة تمويل بقيادة شركة سيكويا».



وتابعت: «اتبع الصندوق النهج ذاته مع شركة ماينتين أكس (MaintainX)، حيث استثمر بها في مراحلها الأولى ثم ضخ استثمارا إضافيا لاحقا. ومنذ الاستثمار الأول للصندوق في الشركة، توسعت قاعدة عملائها لتدير أكثر من 11 مليون أصل في مجالات التصنيع ومراكز التوزيع وإدارة المرافق. وقد أتاح ذلك للصندوق الاستثمار في مرحلة مبكرة في شركة أصبحت اليوم رائدة في مجال عمليات المؤسسات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «تك إنفست» ومستشار الاستثمار للصندوق فهد الشارخ: «يعكس نجاح صندوق JEDI مزيجا من التنفيذ المنضبط والرؤية الاستراتيجية وقوة العلاقات التي دعمت مسيرته. فمنذ البداية، أدركنا أن الشراكات ضمن منظومة الاستثمار الجريء العالمية ستكون عنصرا أساسيا في معادلة النجاح. ومن خلال الحفاظ على علاقات موثوقة والتفاعل المستمر مع المؤسسين على مر الوقت، تمكنا من الوصول إلى فرص استثمارية تتماشى مع رؤيتنا الاستثمارية وأهدافنا طويلة الأجل».