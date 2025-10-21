

أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن الحملة التفتيشية الرابعة للفرق الرقابية في إدارات النظافة في المحافظات الست على إشغالات الطرق واستغلال المساحة ورصد المخالفات.



وقالت إن الفريق الرقابي لإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة حولي قامت بتنفيذ الحملة الميدانية الرابعة للكشف على مخالفات استغلال المساحة واتخاذ الإجراءات الرقابية بحق المخالفين والتأكد من الالتزام بلوائح ونظم البلدية.



وأكدت على قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بتنفيذ حملة ميدانية أسفرت عن تحرير 44 مخالفة إشغالات طرق عبارة عن استغلال مساحة أمام المحل من دون ترخيص في منطقة حولي.