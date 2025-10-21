بحث وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس مع قائد الحرس الوطني الإماراتي اللواء الركن صالح العامري سبل تعزيز وتطوير التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وذكر الحرس الوطني في بيان صحافي صادر عن مديرية التوجيه المعنوي أن الفريق البرجس والوفد المرافق له التقى اللواء العامري خلال مشاركته في اجتماع منظمة الاتحاد الدولي لقوات الشرطة والدرك ذات الطابع العسكري "FIEP" والذي يعقد في جمهورية فرنسا الصديقة.

وكان بيان لـ "الحرس" أعلن في وقت سابق أن الفريق البرجس سيشارك والوفد المرافق في أعمال الاجتماع الذي يعقد بعنوان "تأثير وتحديات الذكاء الاصطناعي على قوات الدرك"، ويستعرض أهمية الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه في المجالات الأمنية والعسكرية.

وأوضح أن الحرس الوطني انضم في عام 2019 إلى منظمة "FIEP" التي تضم دولا عربية وأجنبية من مختلف أنحاء العالم بما يعزز التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات في الأمن ومكافحة الإرهاب وإدارة الأزمات.