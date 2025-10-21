انطلقت صباح أمس الحلقة النقاشية العاشرة «الاتحاد الجمركي الخليجي - التجربة والتطلعات المستقبلية»، التي تنظمها الجمعية الاقتصادية الكويتية بالتعاون مع مكتب الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - قطاع الشؤون الاقتصادية والتنموية، وبمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء في المجال الجمركي والاقتصادي من مختلف دول المجلس.



افتتح الحلقة النقاشية كل من ممثل وزارة المالية بدولة الكويت، ومدير مكتب مجلس التعاون في الأمانة العامة، والمدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي، ومثل الإدارة العامة للجمارك، نائب المدير العام لشؤون المنافذ الجمركية والبحث والتحري صالح محمد العمر، ونائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية فاطمة حمزة القلاف، وعدد من المسؤولين في الجمارك.



وتناولت الحلقة عدة محاور من تشخيص واقع الاتحاد الجمركي وإنجازات استكمال متطلباته والتحول الرقمي الجمركي ونظرة استشرافية لمستقبله ودور الاتحاد الجمركي كمرحلة محورية للوحدة الاقتصادية الخليجية، وركزت على الأنشطة التجارية البينية وآفاق التطوير الجمركي، إضافة إلى محور حول المدن الصناعية المستقبلية ودور البيانات والمشاريع المشتركة في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.



وتهدف الحلقة النقاشية التي ستعقد على مدار يومين إلى تعزيز التعاون الخليجي في المجال الجمركي، واستعراض أبرز التحديات والفرص المستقبلية، وصولا إلى تحقيق السوق الخليجية المشتركة، وترسيخ العمل الاقتصادي الموحد بين الدول الأعضاء.