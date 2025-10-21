أكد سفير البلاد في أنقرة عبدالعزيز العدواني، أن العلاقات بين الكويت وتركيا كانت ومازالت وثيقة ومتجددة منذ نشأتها قبل نحو 60 عاما وتوجتها الرؤى والمصالح المشتركة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات.

وقال السفير العدواني في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة الزيارة التي سيقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى البلاد، إن الزيارة تأتي استمرارا لنهج التعاون والتفاهم بين البلدين، مشيرا كذلك في هذا الصدد إلى الزيارة الأخيرة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، إلى تركيا في مايو العام الماضي.

وأوضح أن تبادل الزيارات بين قيادتي البلدين يعكس الحرص على تطوير العلاقات الثنائية ومتابعة الاتفاقيات والشراكات السياسية والاقتصادية والتنموية بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك.

وأشار السفير العدواني إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي احتفل العام الماضي بمرور 60 عاما على إقامتها أرست روابط وثيقة بين البلدين مشيدا بالموقف التركي المساند للشرعية الدولية بالوقوف إلى جانب الكويت عام 1990 إضافة إلى التطور الملحوظ في التعاون الاقتصادي منذ عام 2000 وحتى اليوم.

وأضاف أن التنسيق بين البلدين مستمر في مختلف القضايا الإقليمية والدولية من خلال منظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي - التركي إلى جانب الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين لتعزيز التعاون في شتى المجالات.

ولفت في هذه الصدد إلى مواقف الدعم المتبادل في وقت الأزمات إذ قدمت تركيا تجهيزات طبية للكويت خلال جائحة (كوفيد - 19) فيما بادرت الكويت بدعم تركيا عقب الزلازل التي ضربتها عام 2023 عبر إرسال مساعدات وفرق إنقاذ للمشاركة في تجاوز هذه الكارثة الطبيعية.

واستذكر السفير العدواني توجيهات سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه بإنشاء جسر جوي لإرسال مساعدات وطواقم طبية عاجلة باسم دولة الكويت إلى تركيا بمشاركة كل من وزارة الخارجية وقوة الإطفاء العام والهلال الأحمر الكويتي ووزارة الصحة والجيش الكويتي.

وأضاف كما وجه سموه طيب الله ثراه بالتبرع ب 30 مليون دولار لإغاثة منكوبي تركيا وسوريا حيث بلغ مجموع المساعدات الحكومية والشعبية لمنكوبي البلدين 7ر97 مليون دولار.

وعلى الصعيد ذاته لفت العدواني إلى المساهمات المتجذرة للصندوق الكويتي للتنمية حيث قدم في عام 1979 قرضه الأول إلى تركيا لتمويل مشروع خطوط نقل الكهرباء عبر مضيق البوسفور الذي يمثل أول انخراط للكويت في تمويل مشروعات داخل تركيا ومنه توسع التعاون ليشمل تنمية العديد من القطاعات والأنشطة الأخرى في تركيا مثل الطاقة والمياه والصرف الصحي والنقل والمواصلات.

وتابع أن الصندوق وقع أيضا في يناير 2016 اتفاقية مع تركيا لتقديم منحة قدرها 20 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في تركيا في قطاعي الصحة والتعليم ضمن التزام الكويت في مؤتمر المانحين الثالث في مارس 2015 والبالغ 500 مليون دولار معظمها خصص لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في سوريا.

وأكد السفير العدواني أن زيارة الرئيس التركي إلى الكويت تمثل استمرارا للنهج الأخوي الراسخ الذي يجمع البلدين والشعبين الصديقين وقد تعزز عبر المواقف الإنسانية والسياسية المشتركة الهادفة إلى ترسيخ السلام والازدهار الإنساني.

ومن المقرر أن يصل إلى البلاد اليوم الرئيس التركي والوفد الرسمي المرافق في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات رسمية مع صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

وتأتي الزيارة في إطار جولة خليجية تشمل أيضا قطر وسلطنة عمان تلبية لدعوة قادة الدول الثلاث خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري.