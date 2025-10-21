ندد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، اليوم الثلاثاء، ب"مواصلة خرق وقف إطلاق النار" في غزة مستنكرا "الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية" بعد سلسلة من الضربات.

وقال الأمير في خطابه السنوي أمام مجلس الشورى: "نؤكد هنا إدانتنا لجميع الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في فلسطين، ولاسيما تحويل قطاع غزة منطقة غير صالحة للحياة البشرية، ومواصلة خرق وقف إطلاق النار".

وذكر أمير قطر خلال افتتاحه دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى القطري، أن الدوحة «لا تألو جهدا في الإسهام بفاعلية للتصدي لما تواجهه أمتنا العربية والإسلامية من تحديات بما يحقق لشعوبنا طموحاتها في الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، فضلا عن تحقيق السلم والأمن الدوليين».

وأضاف: «تقوم قطر بجهود مقدرة على الصعيد الدولي بالوساطة في حل النزاعات وفي العمل الإنساني. وقد أسهمت هذه الجهود في تعزيز مكانة قطر العالمية وربط اسمها بدورها الإيجابي والفاعل هذا».

وقال: «لكن لهذا الجهد ثمنا أيضا. وقد تعرضت قطر إلى انتهاكين مدانين ومستنكرين لسيادتها. مرة من جانب إيران والثانية من جانب إسرائيل. وفي المرة الثانية طال العدوان حيا سكنيا مستهدفا أعضاء وفد حماس المفاوض، واستشهد جراء القصف 6 أفراد، هم مواطن قطري و5 من أشقائنا الفلسطينيين»، مشيرا إلى أن العالم كله أدان الاعتداءين وخرجت قطر منهما أكثر قوة وحصانة.

لقد تجاوزت إسرائيل جميع القوانين والأعراف التي تحكم العلاقات بين الدول بعدوانها على دولة تقوم بدور الوسيط وبمحاولاتها اغتيال أعضاء وفد مفاوض. لقد اعتبرنا هذا العدوان إرهاب دولة. وكان الرد العالمي قويا إلى درجة صدمت من أقدم عليه. وأشير هنا إلى بيان مجلس الأمن بالإجماع على إدانة العدوان وإشادة جميع أعضائه بلا استثناء بدور قطر في الوساطة.