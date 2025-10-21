شرع العاملون في طواقم الهدم في إزالة جزء من الجناح الشرقي العريق بالبيت الأبيض للبدء في بناء قاعة الرئيس دونالد ترامب للاحتفالات، وهو مشروع قال إنه لن يتعارض مع المعلم الحالي.

وشوهدت معدات البناء الضخمة أمس الاثنين وهي تهدم واجهة المبنى، وهو جزء من مجمع البيت الأبيض الذي يضم مكاتب السيدة الأولى ومسرحا ومدخلا للزوار لاستقبال كبار الشخصيات الأجنبية.

ومن المتوقع أن تصل تكلفة مشروع قاعة الاحتفالات إلى 250 مليون دولار، والتي قال ترامب في يوليو إنه سيتكفل بدفعها هو والمتبرعون.

وقال ترامب في ذلك الوقت إنها "ستكون جميلة". وأضاف "لن تتداخل مع المبنى الحالي. لن يحدث ذلك، ستكون قريبة منه، ولكن لن تلامسه. وستحترم المبنى الحالي احتراما كاملا، وأنا من أكبر المعجبين به. إنه المفضل لدي".

ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق أمس الاثنين حول الهدم الذي طال مبنى الجناح الشرقي الحالي.

وأعلن ترامب أمس أنه تم وضع حجر الأساس للمشروع بعد أن بدأت صور الهدم تنتشر في التقارير الإخبارية.