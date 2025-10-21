بشرى شعبان

أكدت المديرة العامة للهيئة العامة للقوى العاملة م. رباب العصيمي، على استمرار الحملات التفتيشية بشكل دوري لضمان بيئة عمل آمنة ومنظمة تدعم التنمية الاقتصادية وتحافظ على التوازن بين أطراف العمل.

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية موسعة نفذتها الهيئة في منطقة المباركية، برئاستها مشددة على أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الرقابة على سوق العمل وحماية بيئته.

وأشارت العصيمي إلى أن الحملة استهدفت التأكد من التزام المنشآت بالقوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.