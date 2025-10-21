أعرب عن أمله في أن تزداد كميات المساعدات لتلبية احتياجات أهالي القطاع

نجد صعوبة في استخراج جثامين الرهائن..ونحتاج لمعدات ثقيلة للبحث والانتشال

قال كبير المفاوضين في حركة حماس خليل الحية، إن حركته ملتزمة بتنفيذ اتفاق وقف النار، موضحا أنها تلقّت تطمينات أميركية بانتهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال الحية في تصريح صحافي وزعته الحركة اليوم الثلاثاء: "ما سمعناه من الوسطاء والرئيس الأميركي (دونالد ترامب) يُطمئننا أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة انتهت".

وأضاف: "ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وما تم التوافق عليه مع الفصائل الفلسطينية".

وقال الحية "كلنا ثقة وعزم على تنفيذ اتفاق غزة بشكل كامل"، معتبرا "أنه سيصمد بناء على الوعود التي قطعت وسمعناها من جميع الوسطاء".

وعقد وفد حماس المفاوض برئاسة الحية لقاءين مع الوسطاء المصريين والقطريين يوم أمس الإثنين في القاهرة تناولت استمرار وقف إطلاق النار، وبدء مفاوضات المرحلة الثانية للاتفاق، وفق مصدرين مطلعين على سير المفاوضات.

من جهة ثانية، أعرب الحية عن أمله في "أن تزداد كميات المساعدات لتلبية احتياجات أهالي قطاع غزة".

وفيما يتعلق برفات الرهائن الإسرائيليين المتبقية والمحتجزة في قطاع غزة، قال: "نحن جادّون لاستخراج جثامين كل المحتجزين".

وأضاف: "نجد صعوبة بالغة في استخراج الجثامين، ونواصل محاولاتنا، وقلنا إننا نحتاج الى معدات ثقيلة متطورة للبحث والانتشال".

وسلّمت حماس مساء الإثنين، جثة رهينة إسرائيلي كانت محتجزة لدى كتائب "أبو علي مصطفى"، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى إسرائيل عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وكان تمّ العثور عليها الأحد.

وينصّ اتفاق وقف النار المستند إلى خطة الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في غزة، على وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة بعد سنتين من حرب مدمّرة، والإفراج عن كل الرهائن المحتجزين في القطاع الأحياء والموتى في غضون 72 ساعة من وقف إطلاق النار مقابل معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيلية، وانسحابات إسرائيلية من مناطق محدّدة، وبدء دخول مساعدات إنسانية الى القطاع.

ويفترض أن تسلّم حماس جثامين 28 رهينة من المتوفين (27 احتجزوا خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023، وجثة محتجزة منذ العام 2014)، وسلّمت حتى اليوم 13 منها.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، أن الجثة ال13 التي تسلمتها تعود إلى العسكري تل حاييمي.