هنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الثلاثاء، رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايتشي، بمناسبة انتخابها كأول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ اليابان، مؤكدة أن انتخابها يشكل "لحظة تاريخية".

وقالت فون دير لاين في منشور على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي: "أحر التهاني لساناي تاكايتشي بانتخابها رئيسة لوزراء اليابان"، معتبرة ان توليها هذا المنصب "يعد خطوة فارقة في مسيرة القيادة النسائية".

وأعربت في هذا المجال عن تطلعها إلى العمل الوثيق مع رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة من أجل "الارتقاء بالشراكة المتميزة بين الاتحاد الأوروبي واليابان الى مستويات أعلى"، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالي التنافسية والأمن.

وفي السياق ذاته قدمت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا تهانيها لتاكايتشي ووصفت انتخابها بأنه "حدث تاريخي يعكس التقدم والديمقراطية في اليابان".

وأكدت ميتسولا في منشور عبر (إكس) رغبتها في مواصلة تعزيز العلاقات القوية بين الاتحاد الأوروبي واليابان ولا سيما في مجالات التجارة والتعاون الاقتصادي، معربة عن أملها في أن تشهد المرحلة المقبلة "مزيدا من التقارب والشراكة لما فيه مصلحة الشعبين الأوروبي والياباني".