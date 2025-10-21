وصل إلى البلاد ظهر اليوم، الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، والوفد الرسمي المرافق لفخامته، في زيارة رسمية.

وكان على رأس مستقبليه على أرض المطار، صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد.

كما كان في استقبال فخامته، سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك الحمود، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد الجابر ، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، وكبار المسؤولين بالدولة.

وتشكلت بعثة الشرف المرافقة لفخامته، برئاسة وزير الدفاع الشيخ عبدالله الصباح.

هذا ويرافق فخامته وفد رسمي يضم كلا من، وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الطاقة والموارد المعدنية ألب أرسلان بايراقدار، ووزير الاقتصاد والمالية محمد شيمشك، ووزير الدفاع ياشار غولر، ووزير الصناعة والتكنولوجيا محمد قاجر، ووزير التجارة عمر بولاط، وعدد من كبار المسؤولين في جمهورية تركيا.