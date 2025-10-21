نظمت شركة إكسيد «EXEED» قمة المستخدمين الدولية في شنغهاي، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 16 الجاري، والتي تميزت بإطلاق تجربة قيادة فريدة على الحلبة.

وحضر الفعالية 124 ضيفا من 24 دولة، وركزت على استعراض أحدث إنجازات الشركة في مجالات السيارات الكهربائية والهجينة، والذكاء الاصطناعي، والتصميم المستقبلي، ما منح الضيوف فرصة تجربة الابتكارات المتطورة التي تتميز بها سيارات إكسيد.

وخلال التجربة العملية اختبر الضيوف عدة طرازات بارزة مثل: «ES»، و«ET»، و«E01»، و«PHEV»، و«VX PHEV»، وقد أشاد مؤثر السيارات القطري بأداء السيارات، موضحا أن كل سيارة لها طابعها المميز، وقد أشاد محمد نهاد أحمد العماري بأداء «ET» و«ES»، حيث تتميز بتصميمها المستقبلي وأدائها الممتاز في المنعطفات، مع تسارع قوي وتحكم رائع على الطرق.

«BEV».. الطرازات الكهربائية أداء استثنائي مع تقنيات متطورة

أداء متميز في فئة السيارات الكهربائية بالكامل، من خلال طراز «ES BEV» قدمت إكسيد الذي تميز بانسيابية هوائية مذهلة بمعامل سحب 0.205Cd، مع عزم دوران يصل إلى 8.000 نيوتن متر وتسارع من 0 إلى 100 كم/ س خلال 3.7 ثوان. يضاف إلى ذلك نظام التعليق الهوائي الذكي IAS ونظام التحكم المتكيف CDC، ما يمنح السيارة ثباتا ممتازا وتحكما دقيقا عند المنعطفات الحادة.

أما «ET BEV»، فمزودة بمحرك كهربائي بقوة 353 كيلوواط، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/ س خلال 4.8 ثوان فقط، ونظام تعليق هوائي ذكي مزدوج الأذرع يوفر استقرارا عاليا، حتى عند القيادة الرياضية. وتتميز السيارة أيضا بنصف قطر دوران 5.65 أمتار، ما يسهل القيادة في الشوارع الضيقة والمناورات اليومية.

وقد أعرب المؤثر النرويجي فالك كريستر ريس عن إعجابه بالأداء قائلا إن ES تتميز بتسارع قوي جدا، ET بينما توفر تجربة قيادة مريحة وشحنا سريعا مدهشا.

الطرازات الهجينة.. توازن بين القوة والكفاءة

برزت سيارات «E01 PHEV» و«RX PHEV» ضمن فئة السيارات الهجينة إلى جانب «ET REEV» و«VX PHEV»، حيث تعتمد «ET REEV» على تقنية Golden Extended-Range مع قدرة إنتاج كهرباء 3.7 كيلوواط/ ساعة لكل لتر وقود، وتسارع من 0 إلى 100 كم/ س خلال 4.9 ثوان ما يتيح قيادة كهربائية بالكامل حتى عند انخفاض الشحن.

أما «RX PHEV»، فهي مزودة بنظام دفع رباعي هجين Quad-Motor AWD بقوة إجمالية 395 كيلوواط وعزم دوران 650 نيوتن متر ما يزيل القلق بشأن نفاد الوقود أو الشحن في الرحلات الطويلة.

التقنيات الذكية.. صف ذكي وتحكم عن بُعد

ولم تقتصر الفعالية على الأداء فقط، إذ عرضت إكسيد أحدث التقنيات الذكية في سيارات مثل ET وES، الاصطفاف الذاتي الذكي VPD: تمكن السيارة من صف نفسها تلقائيا عند مغادرة السائق، والبحث عن موقف شاغر وإغلاق نفسها بعد التوقف، مع إمكانية استدعائها لاحقا عبر تطبيق الهاتف المحمول.

المساعدة في الاصطفاف عن بعد RPA: تتيح للسائق الخروج من السيارة وتركها تصف نفسها أو الخروج من الموقف تلقائيا عند العودة، عبر البلوتوث أو المفتاح الذكي.

عرض مميز للطرازات المستقبلية: E02 وMX

لفتت سيارتا MX وE02 الأنظار بتصاميمها المستقبلية في منطقة العرض الثابت

٭ E02: شبك أمامي بتصميم «Cloud Waterfall» وخطوط جانبية انسيابية «Wind-Flow Horizon»، مع مصابيح خلفية «Sunset Glow» تمزج بين الجمال الشرقي والتقنيات الحديثة.

٭ MX: شريط إضاءة LED يمتد من المقدمة إلى الخلف، يحتوي على 472 وحدة Starwaing يمنح السيارة مظهرا فريدا يشبه النجوم، إلى جانب جنوط خماسية التصميم تضيف لمسة فخامة وتقنية راقية.

نظرة مستقبلية

وقدمت تجربة القيادة في شنغهاي فرصة لأكثر من 120 ضيفا لاستكشاف قدرات إكسيد في الأداء، التقنيات الذكية، والتصميم المبتكر ضمن قطاع السيارات الحديثة. وتستعد الشركة للتوسع في أسواق أوروبية مثل النرويج والدنمارك لتقديم حلول تنقل فاخرة وصديقة للبيئة للعملاء حول العالم.